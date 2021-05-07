3DNewsНовости SoftwarePlayStationВ Resident Evil Village планировали доба...
Новости Software

В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя

В полное и Deluxe-издание Resident Evil Village входит аддон «Полевой набор» (Trauma Pack), который, помимо прочего, включает комплект иллюстраций. Благодаря ему стало известно, что Capcom планировала добавить в свежий ужастик Аду Вонг — одну из самых знаменитых героинь серии. Внимание: в материале содержатся несущественные спойлеры к сюжету игры.

Как передаёт портал IGN, иллюстрации показывают подходящий для проекта образ Ады Вонг. Девушка одета в костюм чумного доктора и вооружена арбалетом. Подпись гласит: «Ранние планы [на игру] включали человека в маске, который спасает Итана. Это должна была быть Ада Вонг, исследующая деревню, но её вырезали из-за нескольких сценарных конфликтов».

Также в галерее «Полевого набора» присутствуют наброски, которые демонстрируют героиню в движении и во время сражений. Согласно второму комментарию, девушка должна была спасти Итана в эпизоде с похищением.

Resident Evil Village вышла сегодня, 7 мая, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Посмотреть релизный трейлер игры можно по ссылке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила обновление драйвера Radeon Adrenalin 2020 с поддержкой Resident Evil Village и Metro Exodus Enhanced Edition
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
«Бояться нечего»: для Resident Evil Village вышел релизный трейлер
Resident Evil Village получила первые оценки — мнения критиков разделились
Вид от третьего лица, паровозик Томас и Рикардо Милос: моддеры уже облюбовали Resident Evil Village
Видео: блогер сравнил графику в демоверсии Resident Evil Village на ПК, PS5, Xbox Series X и в Stadia
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil village, capcom, ужастик
resident evil village, capcom, ужастик
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 120
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 102
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 89

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещал не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 33 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 50 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 2 ч.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 4 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 38 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 55 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 3 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 4 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.