В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя

В полное и Deluxe-издание Resident Evil Village входит аддон «Полевой набор» (Trauma Pack), который, помимо прочего, включает комплект иллюстраций. Благодаря ему стало известно, что Capcom планировала добавить в свежий ужастик Аду Вонг — одну из самых знаменитых героинь серии. Внимание: в материале содержатся несущественные спойлеры к сюжету игры.

Как передаёт портал IGN, иллюстрации показывают подходящий для проекта образ Ады Вонг. Девушка одета в костюм чумного доктора и вооружена арбалетом. Подпись гласит: «Ранние планы [на игру] включали человека в маске, который спасает Итана. Это должна была быть Ада Вонг, исследующая деревню, но её вырезали из-за нескольких сценарных конфликтов».

Также в галерее «Полевого набора» присутствуют наброски, которые демонстрируют героиню в движении и во время сражений. Согласно второму комментарию, девушка должна была спасти Итана в эпизоде с похищением.

Resident Evil Village вышла сегодня, 7 мая, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Посмотреть релизный трейлер игры можно по ссылке.