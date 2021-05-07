Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade

Издательство Square Enix в рамках посвящённой мобильной королевской битве Final Fantasy VII: The First Soldier трансляции представило «последний» трейлер Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Напомним, Final Fantasy VII Remake Intergrade представляет собой расширенное и графически улучшенное издание ремейка Final Fantasy VII с дополнительным сюжетным эпизодом Episode INTERmission в комплекте.

Обнародованный трейлер длится три с половиной минуты и успевает продемонстрировать нарезку геймплейных и сюжетных сцен как из основной игры, так и из новой главы. Будьте внимательны: ролик содержит серьёзные спойлеры.

Помимо новых кадров Final Fantasy VII Remake Intergrade, трейлер раскрывает и то, что проект является консольным эксклюзивом PS5. Другими словами, рано или поздно игра доберётся до ПК.

Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет 10 июня текущего года и будет доступна исключительно на PS5 на протяжении «не менее шести месяцев перед тем, как появится на любой другой» платформе.