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Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM

В окружной суд штата Калифорния подан коллективный иск против Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, которые контролируют почти 100 процентов мирового рынка производства чипов оперативной памяти DRAM. Компании подозреваются в сговоре с целью манипуляций ценами на оперативную память.

В иске утверждается, что производители микросхем памяти коллективно сократили поставки микросхем DRAM на рынок, что привело к росту цен на оперативную память, а также к сверхприбылям производителей полупроводников. Ответчиками по делу являются штаб-квартира компании Samsung Electronics, подразделение компании, занимающееся производством микросхем памяти, штаб-квартира SK Hynix и её филиал в США, а также два филиала компании Micron Technology.

Групповой иск 14 индивидуальных сторон против вышеуказанных компаний представляет юридическая фирма Hagens Berman. По мнению истцов, они стали жертвами монопольного сговора, поскольку им пришлось оформлять покупку чипов памяти DRAM, а также ноутбуков, в которых используются микросхемы памяти вышеуказанных производителей, по искусственно завышенным ценам, ставших следствием искусственно вызванного дефицита чипов DRAM.

Что любопытно, в 2018 и 2019 годах Hagens Berman уже подавала аналогичный иск к указанным ответчикам на фоне двукратного роста цен на память с 2016 по 2017 годов. Судебные тяжбы по поводу первого иска завершились в прошлом году в пользу производителей, поскольку юристы Hagens Berman не смогли доказать свою правоту. Теперь они попытаются взять реванш.

По данным аналитической компании TrendForce, на долю Samsung в прошлом году пришлись 42,1 % поставок микросхем памяти DRAM. Доли поставок SK Hynix и Micron Technology составили 29,5 и 23 % соответственно. Издание Korea Times сообщает, что представители Samsung и SK Hynix отказались от комментариев по поводу судебного разбирательства.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: судебное разбирательство, samsung, sk hynix, micron technology
судебное разбирательство, samsung, sk hynix, micron technology
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