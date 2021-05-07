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WhatsApp пообещал не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения

Мессенджер WhatsApp заявил, что не станет отключать пользователей, которые не хотят принимать новые правила конфиденциальности сервиса. Правда, в будущем несогласные могут столкнуться с ограничениями функциональности платформы. Об этом пишет CNET.

Александр Манзюк, ТАСС

Александр Манзюк, ТАСС

Новые правила WhatsApp вступают в силу с 15 мая, но компания предоставит пользователям больше времени на предоставление согласия. Через несколько недель сервис начнёт регулярно присылать пользователям уведомления с напоминанием об изменениях. 

По словам представителей WhatsApp, большинство приняли новые правила конфиденциальности. Если остальные не согласятся, то в будущем они могут столкнуться с ограничением функциональности. Чего именно это коснётся, не уточняется.

WhatsApp объявил об изменениях своей политики в январе 2021 года. Благодаря им сервис сможет обмениваться данными с соцсетью Facebook. Из-за этого сервис раскритиковали пользователи, среди которых оказался и Илон Маск. На фоне скандала среди пользователей выросла популярность конкурентов — Telegram и Signal.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: whatsapp, мессенджер, сбор данных, конфиденциальность
whatsapp, мессенджер, сбор данных, конфиденциальность
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