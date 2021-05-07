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Электромобили Tesla Model 3 и Model Y снова подорожали — самая дешёвая Tesla теперь стоит $39 500

Американская компания Tesla обновила информацию на своём веб-сайте, повысив цены на некоторые версии электромобилей Model 3 и Model Y. Небольшое повышение стоимости электромобилей компании стало не первым за последнее время.

Tesla и в прошлом регулярно корректировала цены на свои электромобили, но никогда это не происходило так часто, как за последние четыре месяца. В феврале этого года компания внесла изменения в стоимость Model 3 и Model Y, несколько снизив цену. В начале марта произошло повторное снижение, а уже в конце месяца стоимость Model 3 была увеличена. В апреле производитель ещё дважды повышал цену Model 3 и Model Y.

Что касается последнего изменения, то Tesla увеличила цену на Model 3 Standard Range Plus и Model 3 Long Range AWD на $500. После этого повышения Model 3 Standard Range Plus остаётся самой доступной версией электромобиля, цена которого с $37 тыс. в феврале выросла до $39,5 тыс. в мае. При этом стоимость Model 3 Long Range AWD увеличилась с $46,5 тыс. в марте до 48,5 тыс. в мае.

Стоимость электромобиля Tesla Model Y также неуклонно росла в течение последних месяцев. С учётом последних изменений цена Model Y Long Range AWD в настоящее время составляет $51,5 тыс., а за Model Y Performance придётся заплатить $61 тыс.

Причина столь частых корректировок стоимости электромобилей Tesla остаётся неизвестной. Возможно, такое поведение объясняется повышением затрат на поставки, поскольку компания за последнее время столкнулась с серьёзными трудностями на данном направлении. Также не исключено, что Tesla постепенно увеличивает стоимость самых доступных электромобилей в ожидании введения новых правительственных льгот на покупку транспортных средств на электрической тяге.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: model 3, model y, tesla, электромобили
model 3, model y, tesla, электромобили
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