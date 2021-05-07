Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment

Создатель Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi) и продюсер Кадзуки Хосокава (Kazuki Hosokawa) в интервью IGN по случаю официального анонса Lost Judgment раскрыли жанровое будущее «Якудзы».

Напомним, с момента выпуска первой части игры серии Yakuza были чистокровными экшенами, однако с Yakuza: Like a Dragon разработчики решили пойти принципиально другим путём и сменили жанр на пошаговую RPG.

До недавнего времени разработчики не могли определиться, в какую сторону двинуть серию дальше — оставить на ролевом поле, вернуться к дракам в реальном времени или создать гибрид двух систем.

Детективное ответвление Judgment, с анонсом сиквела превратившееся в серию, и успех Yakuza: Like a Dragon подсказали Ryu ga Gotoku Studio ответ: «Якудза» останется бок о бок с жанром тактических RPG в обозримом будущем.

«С другой стороны, за последние годы Ryu ga Gotoku Studio накопила ресурсы и опыт для создания броских и захватывающих экшенов. Мы решили позволить нашему знаковому экшен-геймплею жить в Lost Judgement», — заявили разработчики.

Yakuza: Like a Dragon дебютировала на Западе в ноябре 2020 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а до PS5 добралась в марте 2021-го. Следующая игра серии уже в разработке.

Что касается Lost Judgement, то прямой сиквел оригинальной Judgment поступит в продажу 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В отличие от первой части, релиз второй запланирован одновременно во всём мире.