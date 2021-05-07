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Глава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD Ryzen

Между главой компании Razer Мин-Лян Танем (Min-Liang Tan) и главным архитектором игровых решений и маркетинга AMD Фрэнком Азором (Frank Azor) состоялся интересный разговор в Twitter. Из него можно сделать вывод, что производитель игровой периферии и компьютеров действительно может готовиться к выпуску своего первого игрового ноутбука на базе платформы AMD.

Представитель AMD поинтересовался у главы Razer о том, что он думает о возможности создания игрового ноутбука Razer Blade на процессоре AMD:

Мин-Лян Тань решил переадресовать этот вопрос своим подписчикам в социальной сети. «Меня многие постоянно просят о выпуске игрового лэптопа на базе AMD. Что думаете, ребята?», — поинтересовался Тань у аудитории.

Большинство пользователей в комментариях к записи положительно восприняли эту идею, отметив, что компании уже давно следовало бы это сделать. Позже Мин-Лян Тань оставил ещё одно сообщение: «Я думаю, что мы могли бы разработать достаточно крутой игровой ноутбук на базе AMD. На самом деле текущие лэптопы не выходят за рамки того, что можно было бы сделать. Что бы вы хотели увидеть в составе ноутбука Razer Blade на AMD?».

Некоторые отметили, что хотели бы в лэптопе больше автономности, другие пожелали увидеть в составе игровой системы флагманские мобильные процессоры серии Ryzen 5000. Кто-то также заявил о желании наличия в ноутбуке грядущих мобильных графических процессоров Radeon RX 6000.

Компания Razer единственная из крупных мировых брендов, занимающихся в том числе и выпуском игровых ноутбуков, сохранила свою эксклюзивную приверженность процессорам компании Intel. В разговоре со СМИ в 2019 году представители Razer отмечали, что «компанию постоянно простят о том, когда же она наконец-представит систему на базе AMD».

В прошлом месяце два ноутбука Razer с кодовой маркировкой PI411, оснащённые процессорами Ryzen 9 5900HX, отметились в бенчмарке 3DMark. Системы также были оснащены видеокартами GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 с показателем энергопотребления каждой в 80 Вт.

Само по себе появление лэптопов в базе данных теста не говорит о том, что эти новинки в будущем обязательно поступят в продажу. Однако это подтверждает, что компания по крайней мере уже экспериментирует с системами на платформе AMD. Кроме того, такой публичный диалог между двумя руководителями определённо намекает на наличие у них общих планов.

К слову, сам Тань описывает себя как человека «с языком без костей». Однажды в разговоре с порталом Tom's Hardware он отметил: «Мои команды пиарщиков и юристов живут постоянно на иголках, опасаясь того, чтобы я не сболтнул чего лишнего в открытых разговорах».

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: razer blade, amd ryzen, игровой ноутбук
razer blade, amd ryzen, игровой ноутбук
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