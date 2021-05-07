3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаИск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом,...
Новости Hardware

Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию

До 20 мая Google должна исполнить решение Арбитражного суда Москвы и возобновить работу канала «Царьград» в YouTube. Иначе российское подразделение поискового гиганта будет вынуждено выплачивать прогрессивную судебную неустойку в пользу «Царьград медиа». Её начальная величина будет равна 100 тысяч рублей за каждый день невыполнения решения суда. Каждую неделю сумма будет повышаться в два раза.

Forbes

Forbes

По подсчётам юристов, через семь месяцев сумма неустойки вырастет до впечатляющих 94 триллионов рублей, что примерно равно капитализации Alphabet, материнской компании Google. Администрация YouTube заблокировала канал «Царьград ТВ» без предупреждения 28 июля 2020 года. Google объяснила причину блокировки тем, что владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США, Евросоюза и Канады с 2014 года.

27 августа прошлого года «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против Google о признании блокировки его канала незаконной, с требованием восстановить канал и возместить недополученную из-за удаления прибыль от монетизации контента. Иск был удовлетворён в конце апреля. Блокировка была признана незаконной, а YouTube обязали обеспечить доступ пользователей к каналу. Согласно материалам суда, ответчики не предоставили каких-либо убедительных аргументов в пользу блокировки канала «Царьград ТВ», которая произошла спустя шесть лет после включения его владельца в санкционные списки.

В пользу Малофеева сыграло то, что YouTube канал «Царьграда» был запущен в 2015 году, спустя год после включения его владельца в санкционные списки, и пять лет работал без каких-либо проблем. Это и стало решающим фактором, из-за которого суд признал аргумент о санкциях безосновательным.

Кроме того, Google нарушила условия собственного соглашения, которое гласит, что канал должен быть проинформирован о блокировке за 180 дней. «Царьград» не был проинформирован о грядущей блокировке.

Решение суда пока не вступило в силу. Google имеет возможность подать апелляцию до 20 мая. Если она этого не сделает, 21 мая канал «Царьграда» должен быть разблокирован. В противном случае, спустя пять дней Google начнёт начисляться штраф. Владелец канала заявляет, что его не интересуют деньги Google. Он просто хочет, чтобы справедливость восторжествовала и его YouTube-канал продолжил свою работу. По словам экспертов, YouTube-канал «Царьграда» в 2020 году приносил около $10 тысяч ежемесячно.

Forbes

Forbes

Эксперты утверждают, что это дело является прецедентом. На него будут ссылаться другие предприниматели и компании, находящиеся под санкциями. Что касается дела «Царьград» против Google, они уверены, что поисковый гигант будет вынужден уступить. По сути, у Google только два варианта: восстановить работу YouTube-канала «Царьграда», или уйти из России. Специалисты предполагают, что Google исполнит решение суда, однако ограничит охват канала и механизмы его продвижения.

«Царьград» — не первое и не единственное российское СМИ, у которого есть претензии к YouTube. Жалобы поступали от «Соловьёв LIVE» и  Russia Today. Они обвиняют поискового гиганта в цензурировании контента. Google отрицает эти обвинения и заявляет, что у компании одинаковая политика по отношению ко всем ресурсам, представленным на видеохостинге.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube может догнать Netflix по уровню доходов по итогам 2021 года
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов
YouTube рассказала об успехах в борьбе с неподобающим контентом на платформе
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля
Disney показала «настоящий» световой меч, который можно будет купить в следующем году
Stratolaunch произвела второй испытательный полёт самого большого в мире самолёта
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: бизнес, россия, суд, google, youtube
бизнес, россия, суд, google, youtube
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 199
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 127
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 111
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 94

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Итальянский астрофизик сфотографировал падающую китайскую ракету с расстояния 700 км
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер, который поможет раскрыть множество загадок физики
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 8 ч.
AWS анонсировала доступность Amazon DevOps Guru 9 ч.
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 10 ч.
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 10 ч.
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 11 ч.
Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны 12 ч.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 13 ч.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 13 ч.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 14 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 15 ч.
Началась подготовка к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-17» 17 мин.
Проектор BenQ TK700STi 4K HDR ориентирован на любителей игр 18 мин.
За год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров сразу на 75 % 26 мин.
OneWeb и Hughes Network обеспечат связью объекты ВВС США в Арктике 58 мин.
Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден 5 ч.
NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе 7 ч.
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване 7 ч.
Характеристики флагманского ASUS ZenFone 8 раскрыты в преддверии анонса 7 ч.
Intel представила процессоры Xeon W-1300 – Rocket Lake для рабочих станций 8 ч.
Forbs назвал Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 году 9 ч.