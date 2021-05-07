Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию

До 20 мая Google должна исполнить решение Арбитражного суда Москвы и возобновить работу канала «Царьград» в YouTube. Иначе российское подразделение поискового гиганта будет вынуждено выплачивать прогрессивную судебную неустойку в пользу «Царьград медиа». Её начальная величина будет равна 100 тысяч рублей за каждый день невыполнения решения суда. Каждую неделю сумма будет повышаться в два раза.

По подсчётам юристов, через семь месяцев сумма неустойки вырастет до впечатляющих 94 триллионов рублей, что примерно равно капитализации Alphabet, материнской компании Google. Администрация YouTube заблокировала канал «Царьград ТВ» без предупреждения 28 июля 2020 года. Google объяснила причину блокировки тем, что владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США, Евросоюза и Канады с 2014 года.

27 августа прошлого года «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против Google о признании блокировки его канала незаконной, с требованием восстановить канал и возместить недополученную из-за удаления прибыль от монетизации контента. Иск был удовлетворён в конце апреля. Блокировка была признана незаконной, а YouTube обязали обеспечить доступ пользователей к каналу. Согласно материалам суда, ответчики не предоставили каких-либо убедительных аргументов в пользу блокировки канала «Царьград ТВ», которая произошла спустя шесть лет после включения его владельца в санкционные списки.

В пользу Малофеева сыграло то, что YouTube канал «Царьграда» был запущен в 2015 году, спустя год после включения его владельца в санкционные списки, и пять лет работал без каких-либо проблем. Это и стало решающим фактором, из-за которого суд признал аргумент о санкциях безосновательным.

Кроме того, Google нарушила условия собственного соглашения, которое гласит, что канал должен быть проинформирован о блокировке за 180 дней. «Царьград» не был проинформирован о грядущей блокировке.

Решение суда пока не вступило в силу. Google имеет возможность подать апелляцию до 20 мая. Если она этого не сделает, 21 мая канал «Царьграда» должен быть разблокирован. В противном случае, спустя пять дней Google начнёт начисляться штраф. Владелец канала заявляет, что его не интересуют деньги Google. Он просто хочет, чтобы справедливость восторжествовала и его YouTube-канал продолжил свою работу. По словам экспертов, YouTube-канал «Царьграда» в 2020 году приносил около $10 тысяч ежемесячно.

Эксперты утверждают, что это дело является прецедентом. На него будут ссылаться другие предприниматели и компании, находящиеся под санкциями. Что касается дела «Царьград» против Google, они уверены, что поисковый гигант будет вынужден уступить. По сути, у Google только два варианта: восстановить работу YouTube-канала «Царьграда», или уйти из России. Специалисты предполагают, что Google исполнит решение суда, однако ограничит охват канала и механизмы его продвижения.

«Царьград» — не первое и не единственное российское СМИ, у которого есть претензии к YouTube. Жалобы поступали от «Соловьёв LIVE» и Russia Today. Они обвиняют поискового гиганта в цензурировании контента. Google отрицает эти обвинения и заявляет, что у компании одинаковая политика по отношению ко всем ресурсам, представленным на видеохостинге.