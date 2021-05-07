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PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем»

Студия CI Games в официальном микроблоге серии Sniper Ghost Warrior Contracts объявила о вынужденном переносе версии своего снайперского шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2 для PlayStation 5.

Напомним, до недавнего времени релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 на консоли нового поколения Sony ожидался в один день с изданиями для всех остальных целевых платформ — 4 июня.

Как выяснилось, в случае с PS5-версией разработчики столкнулись с «непредвиденными техническими проблемами», поэтому не успеют к намеченной дате. На «пятёрке» игра появится до конца текущего года.

В качестве компенсации за неприятные новости CI Games решила подарить всем владельцам Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (не только на PS5) первое крупное дополнение к игре. Аддон включает новый регион и контракты.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня текущего года на PC (Steam), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Владельцы игры на PS4 получат обновление до версии для PS5 бесплатно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: sniper ghost warrior contracts 2, ci games
sniper ghost warrior contracts 2, ci games
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