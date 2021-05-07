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Forbs назвал Илона Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в 2020 году

Илон Маск (Elon Musk) не попал ни в один из рейтингов самых высокооплачиваемых генеральных директоров 2020 года. Тем не менее, по подсчётам Forbes, из всех руководителей именно глава Tesla получил в минувшем году больше других, причём, в разы.

В прошлом году Маск получил около $11 миллиардов в Tesla, но не в чистом виде. Дело втом, что ему были предоставлены опционы на акции в рамках плана компенсаций, который он подписал с производителем электромобилей в 2018 году. Опционные вознаграждения были основаны на достижении Tesla различных этапов рыночной капитализации, выручки или прибыли до вычета издержек, таких как налогообложение и амортизация. В целом, зарплатный пакет даёт Маску право на покупку 101,2 миллиона акций Tesla по скорректированной цене в $70 за штуку. В настоящее время их рыночная стоимость превышает $670 за единицу. Компенсационный пакет разделён на 12 траншей, каждый из которых может быть разблокирован только тогда, когда Tesla достигнет определённых этапов в своей деятельности.

Первые четыре транша опционных премий были получены Маском в 2020 году, когда Tesla достигла высоких показателей рыночной капитализации, а акции компании выросли в семь раз. Благодаря этому астрономически выросло состояние Маска. Генеральный директор Tesla теперь третий в списке самых богатых людей на планете с капиталом $165,7 миллиарда по состоянию на 5 мая 2021 года.

Каждый из опционов даёт Маску право приобрести 8,4 миллиона акций Tesla. По подсчётам Forbes, в прошлом году он получил общую выплату по опционам на сумму $13,3 миллиарда. Осуществление опционов обойдётся Маску в $2,36 миллиарда. Без учёта этих затрат, по подсчётам Forbes, эти опционы увеличили состояние Маска на $11 миллиардов.

Таким образом, доходы Маска в разы превышают сумму в $211 миллионов, полученную за 2020 год генеральным директором Paycom Чадом Ричисоном (Chad Richison). Именно он возглавляет большую часть списков самых высокооплачиваемых руководителей 2020 года.

Однако есть один нюанс. Маск должен владеть предоставляемыми ему акциями Tesla в течение пяти лет. Это также может быть одной из причин того, что он не фигурирует в списках самых высокооплачиваемых руководителей. На сегодняшний день Маск получил уже шесть траншей выплат по опционам на сумму около $33,9 миллиарда. Весь компенсационный пакет принесёт гендиректору Tesla $67,9 миллиарда.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: зарплата, доход, бизнес, акции, tesla
зарплата, доход, бизнес, акции, tesla
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