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Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване

Аналитики из Counterpoint Research проанализировали ситуацию, которая сложилась в полупроводниковой отрасли и вокруг неё за последнее время и пришли к неутешительным выводам. Они считают, что сильнейшая засуха на Тайване, где сосредоточена значительная часть мирового производства чипов, усугубит глобальный дефицит полупроводниковой продукции.

В настоящее время полупроводники играют важнейшую роль в глобальных цепочках поставок в разных отраслях промышленности. В прошлом году из-за пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем образовалось огромное несоответствие спроса и предложения на продукцию этого типа. Глобальный дефицит чипов негативно влияет на все основные сегменты производства электроники и не только.

Доминирующее место в производстве полупроводников занимает Тайвань. Именно поэтому нынешняя засуха на острове вызывает тревогу у аналитиков. По данным Counterpoint, доля рынка контрактного производства крупнейшего тайваньского чипмейкера TSMC достигла 58,6 % в 2020 году. По регионам производства доля литейного рынка государства, где сосредоточены заводы большого количества компаний, включая TSMC, UMC, VIS и PSMC, составляла 68,9 % по итогам 2020 года. Кроме того, на Тайване расположены заводы по производству чипов памяти, которые принадлежат Micron Technology, Nanya Technology, Macronix и Winbond. Эти производственные мощности базируются в трёх крупных технопарках.

Для производства полупроводниковой продукции необходим стабильный источник пресной воды. Однако в настоящее время на Тайване наблюдается самая сильная за последние 56 лет засуха, обусловленная недостаточным количеством осадков в прошлом году. Проливные дожди, приходящие на остров вместе с тайфунами, являются одним из источников воды. И если в обычное время за год наблюдаются 7-9 периодов, когда тайфуны несут с собой обильные осадки, то в 2020 году был лишь один такой период. Кроме того, прошлой зимой и весной выпало меньше осадков, чем обычно, что также стало одним из факторов нехватки воды на Тайване.

Заполненность водохранилищ, которые используются для нужд технопарков Тайваня

Заполненность водохранилищ, которые используются для нужд технопарков Тайваня

Аналитики считают, что нехватка воды станет серьёзной проблемой для технологической индустрии Тайваня в 2021 году. Она может оказать негативное влияние на производство и поставки чипов, и в итоге усугубит их дефицит по всему миру. Правительство Тайваня предпринимает массу усилий для решения этой проблемы, но пока она остаётся открытой. Уровень воды в северных водохранилищах достиг многолетнего минимума. Запас воды в водохранилищах, снабжающих Центральный Тайваньский научный парк (CTSP) и Южный Тайваньский научный парк (STSP) по состоянию на 30 апреля составлял лишь 8,9 % и 14,3 % соответственно.

По оценкам Counterpoint, если в ближайшее время на Тайване не начнутся сильные дожди в зонах водосбора, то CTSP столкнётся с перебоями в поставке воды в июле, а STSP — в августе этого года. Учитывая, что текущий коэффициент использования производственных мощностей большинства заводов по производству чипов близок к 100 %, это неизбежно ещё сильнее усугубит глобальный дефицит полупроводниковой продукции.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, производство, дефицит, тайвань
полупроводники, производство, дефицит, тайвань
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