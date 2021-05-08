Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване

Аналитики из Counterpoint Research проанализировали ситуацию, которая сложилась в полупроводниковой отрасли и вокруг неё за последнее время и пришли к неутешительным выводам. Они считают, что сильнейшая засуха на Тайване, где сосредоточена значительная часть мирового производства чипов, усугубит глобальный дефицит полупроводниковой продукции.

В настоящее время полупроводники играют важнейшую роль в глобальных цепочках поставок в разных отраслях промышленности. В прошлом году из-за пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем образовалось огромное несоответствие спроса и предложения на продукцию этого типа. Глобальный дефицит чипов негативно влияет на все основные сегменты производства электроники и не только.

Доминирующее место в производстве полупроводников занимает Тайвань. Именно поэтому нынешняя засуха на острове вызывает тревогу у аналитиков. По данным Counterpoint, доля рынка контрактного производства крупнейшего тайваньского чипмейкера TSMC достигла 58,6 % в 2020 году. По регионам производства доля литейного рынка государства, где сосредоточены заводы большого количества компаний, включая TSMC, UMC, VIS и PSMC, составляла 68,9 % по итогам 2020 года. Кроме того, на Тайване расположены заводы по производству чипов памяти, которые принадлежат Micron Technology, Nanya Technology, Macronix и Winbond. Эти производственные мощности базируются в трёх крупных технопарках.

Для производства полупроводниковой продукции необходим стабильный источник пресной воды. Однако в настоящее время на Тайване наблюдается самая сильная за последние 56 лет засуха, обусловленная недостаточным количеством осадков в прошлом году. Проливные дожди, приходящие на остров вместе с тайфунами, являются одним из источников воды. И если в обычное время за год наблюдаются 7-9 периодов, когда тайфуны несут с собой обильные осадки, то в 2020 году был лишь один такой период. Кроме того, прошлой зимой и весной выпало меньше осадков, чем обычно, что также стало одним из факторов нехватки воды на Тайване.

Аналитики считают, что нехватка воды станет серьёзной проблемой для технологической индустрии Тайваня в 2021 году. Она может оказать негативное влияние на производство и поставки чипов, и в итоге усугубит их дефицит по всему миру. Правительство Тайваня предпринимает массу усилий для решения этой проблемы, но пока она остаётся открытой. Уровень воды в северных водохранилищах достиг многолетнего минимума. Запас воды в водохранилищах, снабжающих Центральный Тайваньский научный парк (CTSP) и Южный Тайваньский научный парк (STSP) по состоянию на 30 апреля составлял лишь 8,9 % и 14,3 % соответственно.

По оценкам Counterpoint, если в ближайшее время на Тайване не начнутся сильные дожди в зонах водосбора, то CTSP столкнётся с перебоями в поставке воды в июле, а STSP — в августе этого года. Учитывая, что текущий коэффициент использования производственных мощностей большинства заводов по производству чипов близок к 100 %, это неизбежно ещё сильнее усугубит глобальный дефицит полупроводниковой продукции.