NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в пятницу видеоролик, посвящённый полёту вертолёта Ingenuity, совершённому на Марсе 30 апреля 2021 года.

Как и в случае предыдущих трёх полётов Ingenuity, видеозапись осуществлялась с помощью камеры марсохода Perseverance. Но в этот раз был записан и звук летящего вертолёта, который после некоторой обработки был синхронизирован с видеозаписью. Как отмечено, впервые была произведена запись звуков, издаваемых летательным аппаратом, с помощью другого космического аппарата на другой планете. И мы впервые сможем услышать звук полёта вертолёта на Марсе.

Сам микрофон является частью лазерного прибора Perseverance SuperCam и на самом деле не предназначен для такого рода записи. С его помощью записывается звук воздействия лазера на горные породы, чтобы помочь вычислить такие показатели, как их общая твёрдость.

Однако его также можно активировать отдельно, чтобы записывать, например, шум ветра на Марсе. Именно за этим фоновым шумом Perseverance уловил звук лопастей вертолёта Ingenuity, хотя они находились на расстоянии 262 фута (80 м) друг от друга. Вертолёт специально располагается на безопасном расстоянии от марсохода во время лётных испытаний, чтобы снизить риск его непреднамеренного повреждения в случае аварии.

Тем не менее, даже на таком расстоянии можно услышать слабый гул лопастей вертолёта, когда тот взлетает и находится в полёте.

«Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолёта, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука, — пояснил профессор планетологии в Высшем аэрокосмическом институте (ISAE-SUPAERO) в Тулузе Дэвид Мимун (David Mimoun), ответственный за работу микрофона SuperCam Mars. — Нам посчастливилось записать звук вертолёта на таком расстоянии. Эта запись станет настоящей золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы».

Следует отметить, что потребовалась небольшая обработка звука, чтобы уловить слышимые детали. Микрофон записывал звук в моно, а команда JPL выделила конкретную частоту звука лопастей вертолёта — 84 Гц путём понижения частот ниже 80 или выше 90 герц.