OneWeb и Hughes Network обеспечат связью объекты ВВС США в Арктике

Спутниковая интернет-компания OneWeb и оператор спутникового интернета Hughes Network Systems заключили соглашение с Исследовательской лабораторией военно-воздушных сил США (AFRL). В рамках достигнутых договорённостей будет реализован пилотный проект, демонстрирующий возможности спутниковой группировки на низкой околоземной орбите в плане обеспечения связью разных армейских объектов в Арктике.

«Этот контракт укрепит отношения между Hughes и ВВС США, а также позволит создать отказоустойчивые и гибкие сети спутниковой связи для тактических и многодоменных операций. Мы рассчитываем, что партнёрство с OneWeb позволит внедрить предоставляемые орбитальной группировкой инновационные возможности в военную спутниковую сеть связи, особенно в стратегическом арктическом регионе, где до сих пор возможности подключения сильно ограничены», — сказал вице-президент Huges Рик Лобер (Rick Lober).

В рамках данного проекта компания Hughes, являющаяся одним из инвесторов OneWeb, возглавит адаптацию, интеграцию и тестирование услуги передачи данных через спутниковую сеть. Сама же OneWeb совместно с южнокорейской Intellian разработает пользовательские терминалы, которые обеспечат подключение к спутниковой сети. Согласно имеющимся данным, контракт рассчитан на полтора года, а его стоимость составила около $3,4 млн.

Дилан Браун (Dylan Browne), руководитель подразделения OneWeb, занимающегося правительственными заказами, отметил, что созвездие OneWeb разрабатывалось для обеспечения широкополосного доступа в интернет с маленькими задержками по всему миру, в том числе в ранее недоступных областях. Он также сообщил, что совместно с Hughes будет устранён разрыв в возможности подключения для Северного командования вооружённых сил США (NORTCOM) посредством интеграции функционально совместимого и безопасного решения.

Стоит отметить, что действующие спутниковые сети не обеспечивают полноценного покрытия арктических регионов. Хотя на полярных орбитах присутствуют спутники связи, движение которых пересекает Землю с севера на юг, они способны обеспечить лишь ограниченное покрытие с доступом к интернету через определённые временные промежутки.