3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиНачалась подготовка к запуску грузового ...
Новости Hardware

Началась подготовка к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-17»

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур завершены работы по расконсервации транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», который в следующем месяце будет запущен по программе Международной космической станции (МКС).

Фотографии

Фотографии "Роскосмоса"

Названный аппарат находился в режиме хранения после доставки на технический комплекс 10 марта 2020 года. Кораблю предстоит доставить на орбиту 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, продукты питания, воду и оборудование.

Сообщается, что аппарат уже установлен на стапеле: специалисты провели его внешний осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, а также выполнили подготовку к предстоящим испытаниям и проверке герметичности магистралей системы обеспечения теплового режима. С сегодняшнего дня начинаются всестороннее тестирование и подготовка «грузовика» к старту.

Запуск корабля с космодрома Байконур запланирован на 30 июня посредством ракеты «Союз-2.1а». Этому аппарату предстоит подготовить МКС к встрече последнего российского блока — узлового модуля «Причал». Его вывод на орбиту запланирован на конец осени текущего года: запуск будет осуществлён 24 ноября с Байконура при помощи носителя «Союз-2.1б». 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Второй испытательный полёт корабля Boeing Starliner к МКС назначили на 30 июля
Корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» покинул МКС и вскоре прекратит существование
Корабль «Ю.А. Гагарин» на МКС будет перестыкован
Зонд Parker Solar Probe зафиксировал радиоизлучение в атмосфере Венеры
Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: прогресс, мкс, космос, корабль, наука
прогресс, мкс, космос, корабль, наука
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 199
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 127
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 111
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 94

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Итальянский астрофизик сфотографировал падающую китайскую ракету с расстояния 700 км
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер, который поможет раскрыть множество загадок физики
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 8 ч.
AWS анонсировала доступность Amazon DevOps Guru 9 ч.
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 10 ч.
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 10 ч.
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 11 ч.
Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны 12 ч.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 13 ч.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 13 ч.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 14 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 15 ч.
Сертификация говорит о скором выходе смартфона Realme Narzo 30 4G с чипом Helio G95 3 мин.
Началась подготовка к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-17» 29 мин.
Проектор BenQ TK700STi 4K HDR ориентирован на любителей игр 30 мин.
За год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров сразу на 75 % 38 мин.
OneWeb и Hughes Network обеспечат связью объекты ВВС США в Арктике 2 ч.
Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден 5 ч.
NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе 7 ч.
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване 7 ч.
Характеристики флагманского ASUS ZenFone 8 раскрыты в преддверии анонса 8 ч.
Intel представила процессоры Xeon W-1300 – Rocket Lake для рабочих станций 8 ч.