Началась подготовка к запуску грузового космического корабля «Прогресс МС-17»

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур завершены работы по расконсервации транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», который в следующем месяце будет запущен по программе Международной космической станции (МКС).

Названный аппарат находился в режиме хранения после доставки на технический комплекс 10 марта 2020 года. Кораблю предстоит доставить на орбиту 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, продукты питания, воду и оборудование.

Сообщается, что аппарат уже установлен на стапеле: специалисты провели его внешний осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, а также выполнили подготовку к предстоящим испытаниям и проверке герметичности магистралей системы обеспечения теплового режима. С сегодняшнего дня начинаются всестороннее тестирование и подготовка «грузовика» к старту.

Запуск корабля с космодрома Байконур запланирован на 30 июня посредством ракеты «Союз-2.1а». Этому аппарату предстоит подготовить МКС к встрече последнего российского блока — узлового модуля «Причал». Его вывод на орбиту запланирован на конец осени текущего года: запуск будет осуществлён 24 ноября с Байконура при помощи носителя «Союз-2.1б».