За год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров сразу на 75 %

Дебют процессоров Ryzen с архитектурой Zen в 2017 году обозначил устойчивую тенденцию к укреплению позиций AMD в настольном сегменте, но серверный сегмент не только вынудил компанию начать с более низких позиций, но и довольствоваться более медленным прогрессом. В первом квартале AMD удалось увеличить долю на серверном рынке с 5,1 до 8,9 %, что говорит об ускорении.

Ресурс CRN уже располагает статистикой Mercury Research за первый квартал текущего года, которая учитывает рынок всех серверных систем, а не только одно- и двухпроцессорных, как это делает IDC. В последнем случае доля AMD на серверном рынке уже измеряется двузначной величиной, о чём предпочитает напоминать сама компания. Если же опираться на данные Mercury Research с более широкой выборкой, то в первом квартале доля процессоров AMD в серверном сегменте последовательно выросла с 7,1 до 8,9 %.

В годовом сравнении прогресс оказался ещё более заметным, с 5,1 до 8,9 %. Фактически, за год AMD увеличила свою долю на рынке серверных процессоров на 75 %. Это самый высокий квартальный прирост со второго квартала 2006 года. Тогда AMD удалось за полтора года увеличить свою долю рынка с 5–7 до 22 %. Впоследствии активные действия Intel сократили долю основного конкурента, и только с появлением в 2017 году процессоров EPYC компании AMD удалось вновь перехватить инициативу.

Как поясняет источник, на рынке всех x86-совместимых процессоров Intel в первом квартале увеличила свою долю последовательно с 78,3 до 79,3 %, но год назад она была равна 85,2 %, поэтому можно говорить лишь о частичном реванше, хотя Intel наступает уже второй квартал подряд. В настольном сегменте доля AMD выросла с 19,2 до 19,3 %, но активность Intel в нижнем ценовом сегменте позволила последней укрепить свои позиции на рынке процессоров для ноутбуков с 81 до 82 %. Сконцентрировавшись на продвижении более дорогих процессоров, AMD смогла увеличить выручку и среднюю цену реализации.