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Сертификация говорит о скором выходе смартфона Realme Narzo 30 4G с чипом Helio G95

Интернет-источники сообщают о том, что сразу в ряде сертификационных организаций отметился смартфон Narzo 30 4G, который готовит к выпуску китайская компания Realme. Судя по имеющимся данным, аппарат дебютирует на международном рынке.

Устройство имеет кодовое обозначение RMX2156. Информация о нём уже обнародована на сайтах Федеральной комиссии по связи США (FCC), Евразийской экономической комиссии (EEC), Бюро стандартизации Индии (BIS), Малазийского института стандартов и промышленных исследований (SIRIM) и Ведомства по телекоммуникациям Индонезии.

Известно, что «сердцем» смартфона послужит процессор MediaTek Helio G95, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G76 MC4 и модем 4G/LTE. Объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт.

Уже известны габариты и вес новинки — 162,36 × 74,46 × 9,45 мм и 198 г. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки.

Вероятно, от модели Realme Narzo 30 Pro 5G, которая показана на изображениях, аппарат унаследует 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+, а также тройную камеру с 48-мегапиксельным основным сенсором.

Многочисленные сертификации говорят о том, что Realme Narzo 30 4G выйдет в самое ближайшее время. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, narzo, смартфон
realme, narzo, смартфон
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