Из-за дефицита чипов и роста цен на сырьё автомобили дорожают во всём мире

Российскому потребителю может показаться, что положительная динамика цен на автомобили характерна только для местного рынка, но схожие тенденции, пусть и в меньшем масштабе, наблюдаются и на авторынке США. Рост цен на некоторые модели составил 10–20 %, виной всему полупроводниковый кризис и подорожавшее сырьё.

Продукция металлургических предприятий за последний год сильно выросла в цене, а она является важным конструкционным материалом для изготовления автомобилей. Нехватка полупроводниковых компонентов вызвала резкий рост цен на них, и по мере истощения имеющихся запасов расходы автопроизводителей начали увеличиваться. По информации The Verge, за год цены на полноразмерные пикапы General Motors на рынке США выросли на 10 %, а полноразмерные кроссоверы подорожали более чем на 20 %. Продукция Ford Motor в среднем подорожала на $1900. Даже регулярные повышения цен на популярные модели Tesla говорят о том, что производители больше не в силах сдерживать рост стоимости комплектующих и материалов.

Многих покупателей подобная динамика цен не останавливает. На американском рынке, например, высокий спрос стимулируется не только правительственными выплатами, но и привлекательными кредитными программами. Кроме того, отложенный спрос накладывается на усталость от пандемии, а планомерная вакцинация населения повышает свободу перемещения граждан по автодорогам. По данным Insights, в апреле 13 % американских покупателей новых машин заплатили сверх рекомендованной цены, год назад таковых было всего 8 %.

Вторичный рынок тоже столкнулся с ростом цен. Дефицит на первичном рынке вынуждает автовладельцев дольше эксплуатировать свои машины, поэтому предложение на вторичном сегменте сократилось. К нему стали обращаться даже компании, специализирующиеся на аренде авто, что дополнительно подогревает спрос. Цены в итоге пошли вверх. Платить за автомобили больше покупателей вынуждает и мода на кроссоверы. Владельцы последних в редких случаях готовы вернуться к седанам и хэтчбекам, а производители рады зарабатывать на более дорогих моделях, сокращая выбор более доступных альтернатив.