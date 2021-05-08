NASA многократно повысило стоимость услуг космического туризма и запретило выход туристов в открытый космос

Как мы сообщали, в марте NASA более чем в шесть раз повысило расценки на доставку частных грузов на МКС и обратно на Землю. А на днях агентство многократно подняло цены на услуги космического туризма, включая полёты в Crew Dragon. В агентстве утверждают, что теперь цены соответствуют расходам на обслуживание, хотя за всем этим наверняка стоит значительное урезание федеральных бюджетов.

Обновлённый прейскурант на услуги был опубликован 29 апреля. Цены выросли настолько сильно, что в NASA оставили возможность для торга в случае «особых миссий», хотя разъяснения на этот счёт нет.

Согласно прейскуранту июня 2019 года, за одного постороннего человека в день на МКС NASA взимало $11 250 за средства жизнеобеспечения и туалет плюс $22 500 за другие продукты снабжения, включая продукты питания и воздух. Новые расценки сразу закладывают оплату экипажу МКС для обслуживания туристов ($5,2 млн) и оплату планирования миссии ($4,8 млн). Иначе говоря, просто для организации полёта туриста или группы туристов необходимо будет заплатить $10 млн.

Доставка грузов на МКС для обеспечения космических туристов всем необходимым будет стоить от $88 тыс. до $164 тыс. из расчёта обслуживания одного человека в день. В эту же калькуляцию войдёт утилизация отходов, оставляемых туристами. При этом припасы для экипажа МКС, который будет обслуживать туристов, будут стоить от $40 до $1500 из расчёта на человека в день. За еду на орбите с туристов будут брать $2000 в день с каждого.

Согласно прежним расценкам, жизнеобеспечение и снабжение экипажа для гипотетической однонедельной миссии с участием четырех человек на МКС стоили бы $945 тыс. без учёта ряда небольших параметров (пользование электроэнергией, доступ к Интернету, связь и так далее). В соответствии с новой политикой, расходы на груз, продукты питания и припасы для такой же миссии будут составлять более $2,5 млн по минимальному тарифу плюс $10 млн в качестве сборов за каждую миссию, о которых мы говорили выше. Фактически цены выросли на порядок.

Следует сказать, что ранее подписанный контракт с компанией Axiom Space на доставку четырёх туристов на МКС в конце этого года останется без пересмотра. Дополнительно в NASA решили, что выход туристов в открытый космос — это плохая идея и пока этот пункт будет вычеркнут из программы развлечений на орбите.