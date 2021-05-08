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NASA многократно повысило стоимость услуг космического туризма и запретило выход туристов в открытый космос

Как мы сообщали, в марте NASA более чем в шесть раз повысило расценки на доставку частных грузов на МКС и обратно на Землю. А на днях агентство многократно подняло цены на услуги космического туризма, включая полёты в Crew Dragon. В агентстве утверждают, что теперь цены соответствуют расходам на обслуживание, хотя за всем этим наверняка стоит значительное урезание федеральных бюджетов.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX идёт на стыковку с МКС. Источник изображения: NASA

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX идёт на стыковку с МКС. Источник изображения: NASA

Обновлённый прейскурант на услуги был опубликован 29 апреля. Цены выросли настолько сильно, что в NASA оставили возможность для торга в случае «особых миссий», хотя разъяснения на этот счёт нет.

Согласно прейскуранту июня 2019 года, за одного постороннего человека в день на МКС NASA взимало $11 250 за средства жизнеобеспечения и туалет плюс $22 500 за другие продукты снабжения, включая продукты питания и воздух. Новые расценки сразу закладывают оплату экипажу МКС для обслуживания туристов ($5,2 млн) и оплату планирования миссии ($4,8 млн). Иначе говоря, просто для организации полёта туриста или группы туристов необходимо будет заплатить $10 млн.

Доставка грузов на МКС для обеспечения космических туристов всем необходимым будет стоить от $88 тыс. до $164 тыс. из расчёта обслуживания одного человека в день. В эту же калькуляцию войдёт утилизация отходов, оставляемых туристами. При этом припасы для экипажа МКС, который будет обслуживать туристов, будут стоить от $40 до $1500 из расчёта на человека в день. За еду на орбите с туристов будут брать $2000 в день с каждого.

Согласно прежним расценкам, жизнеобеспечение и снабжение экипажа для гипотетической однонедельной миссии с участием четырех человек на МКС стоили бы $945 тыс. без учёта ряда небольших параметров (пользование электроэнергией, доступ к Интернету, связь и так далее). В соответствии с новой политикой, расходы на груз, продукты питания и припасы для такой же миссии будут составлять более $2,5 млн по минимальному тарифу плюс $10 млн в качестве сборов за каждую миссию, о которых мы говорили выше. Фактически цены выросли на порядок.

Следует сказать, что ранее подписанный контракт с компанией Axiom Space на доставку четырёх туристов на МКС в конце этого года останется без пересмотра. Дополнительно в NASA решили, что выход туристов в открытый космос — это плохая идея и пока этот пункт будет вычеркнут из программы развлечений на орбите.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: космический туризм, nasa, цены, мкс
космический туризм, nasa, цены, мкс
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