HTC представила автономный VR-шлем Vive Focus 3 для бизнеса с разрешением 5K и углом обзора 120 градусов

Компания HTC в рамках мероприятия Vivecon представила автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus 3. Новинка может похвастаться очень высоким для автономного сегмента VR-устройств разрешением 5K (4896 × 2448 пикселей), частотой обновления 90 Гц и рекордным для подобных гаджетов 120-градусным углом обзора.

По словам HTC, технологии виртуальной реальности начинают всё активнее использоваться в автомобильной отрасли, ракетостроении, образовании, медицине и других профессиональных средах. Традиционно для серии Vive Focus новый шлем Vive Focus 3 предназначен в первую очередь для корпоративного и профессионального сегмента пользователей.

В основе Vive Focus 3 используется новейший мобильный процессор Snapdragon XR от компании Qualcomm. Партнёрство с последней позволило HTC провести оптимизацию чипа и добиться от него до 25 % более высокой эффективности относительно номинально заявленных показателей для данного процессора. Вопрос нагрева чипа при интенсивных нагрузках HTC решила с помощью активной системы охлаждения. В её состав входит одна медная теплопроводная трубка и небольшой вентилятор. В компании утверждают, что даже при высокой нагрузке система охлаждения работает тихо и не отвлекает пользователя от погружения в мир виртуальной реальности.

Шлем виртуальной реальности Vive Focus 3 оснащён двумя ЖК-экранами Full RGB с высокой плотностью пикселей и разрешением 2,5K на каждый глаз, а также системой двойных линз. Благодаря новому подходу к использованию линз компания смогла добиться от шлема честного угла обзора в 120 градусов. Отмечается, что на данный момент такой показатель не могут обеспечить даже компьютерные проводные шлемы. Как и все предыдущие модели VR-шлемов компании новинка предлагает плавную механическую регулировку межзрачкового расстояния. Диапазон настройки составляет от 57 до 72 мм.

Корпус шлема Vive Focus 3 выполнен из магниевого сплава. Он на 20 % легче и на 500 % прочнее пластика, который обычно применяется в подобных устройствах. Распределение веса у устройства получилось сбалансированным. Вес фронтальной части компенсируется батарей, располагающейся на задней части дужки шлема. В HTC заявляют, что индустрия пока не производит гибких батарей, поэтому компания разработала её самостоятельно. К дужке аккумулятор крепится на магнитах, позволяя быстро его менять в случае такой необходимости. Съёмные мягкие накладки гарнитуры Vive Focus 3 упрощают процедуру по их отчистке. Быстрая зарядка всего за 30 минут восполняет аккумулятор на 50 %, а светодиодный индикатор покажет, сколько заряда ещё осталось.

Производитель также переработал крепление дужки, упростив как надевание гарнитуры, так и её снятие. На тыльной части дужки находится вращающийся механизм, позволяющий более надёжно зафиксировать гарнитуру на голове. Он появился ещё в прошлых моделях Vive Focus, однако в новом Vive Focus 3 компания HTC его усовершенствовала, добавив в механизм кнопку, позволяющую одним нажатием ослабить крепление.

Позиционирование пользователя в пространстве осуществляется с помощью четырёх трекинговых камер. Vive Focus 3 также оснащён встроенными открытыми динамиками с двойными драйверами. Они бесконтактные — это позволяет пользователям не терять полностью связь с окружающей средой, оставаясь при этом погружёнными в виртуальную реальность. Для конфиденциальности в управление звуком добавлена специальная настройка приватности, значительно снижающая уровень его утечки и слышимость для окружающих.

Для Vive Focus 3 компания HTC представила новые контроллеры. Они стали более сбалансированные относительно предыдущих моделей, и лишись двойного курка. Как показала практика, большинство владельцев предыдущих моделей Vive Focus вторую пару курков просто не использовали.

Контроллеры оснащены встроенными аккумуляторами, одного заряда которых хватит до 15 часов использования. Батареи заряжаются через встроенный разъём USB Type-C.

В HTC отмечают, что Vive Focus 3 также будет поддерживать управление жестами. Оно появится вскоре после того, как гарнитура поступит в продажу. Функция будет представлена в виде программного обновления. В России Vive Focus 3 ориентировочно поступит в продажу в июле-августе 2021 года. О цене на новинку пока ничего не сообщается.