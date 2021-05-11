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HTC представила компьютерный VR-шлем Vive Pro 2 с разрешением 5K, частотой 120 Гц и широким углом обзора

Помимо автономного шлема Vive Focus 3 компания HTC сегодня представила проводной компьютерный шлем Vive Pro 2. Внешне новинка повторяет дизайн предыдущей модели Vive Pro. В компании отмечают, что эргономика первого поколения устройства оказалась настолько удачной, что было принято решение её не трогать. Все основные изменения в Vive Pro 2 связаны с его внутренней начинкой.

Как и Vive Focus 3, модель Vive Pro 2 оснащена двумя ЖК-экранами Full RGB с общим разрешением 5K (4896 × 2448 пикселей), а также двойными линзами, обеспечивающими угол обзора 120 градусов. На фоне автономной модели новинку отличает более высокая частота обновления, которая благодаря проводному соединению у Vive Pro 2 составляет 120 Гц вместо 90 Гц.

К ПК Vive Pro 2 подключается с помощью кабеля DisplayPort 1.2. Поскольку шлем не автономный и расчёты происходят не в нём самом, а на компьютере, возможностей стандарта DisplayPort 1.2 не хватает для передачи разрешения 5K с такой высокой частотой обновления. Для решения проблемы компания HTC обратилась к своим партнёрам AMD и NVIDIA, чтобы адаптировать метод компрессии Display Stream Compression. Он позволяет со стороны компьютера сжать очень большой объём передаваемых по кабелю данных, а затем разжать его на устройстве VR.

Механизм фиксации шлема на голове у Vive Pro 2 компания сделала более надёжным. Кроме того, производитель переработал механизм настройки расстояния экрана до глаз пользователя, сделав процесс калибровки более плавным. Vive Pro 2 как и предыдущая модель шлема оснащён встроенной системой динамиков с поддержкой звука высокой чёткости.

При желании шлем можно использовать в беспроводном режиме. Для этого потребуется адаптер HTC Vive Wireless. Правда в таком случае разрешение картинки Vive Pro 2 снизится до 3264 × 1632 пикселей, а частота обновления экрана — до 90 Гц.

Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro 2 может работать с трекером Vive Facial Tracker. Последний использует встроенные камеры и инфракрасный излучатель для сканирования в реальном времени и отрисовки в виртуальной реальности нижней части лица пользователя, передавая его мимику и эмоции. Кроме того, новинка совместима с новыми трекерами тела Vive Tracker 3.0.

Поскольку HTC Vive Pro 2 поддерживает экосистему Steam VR вместо обычных штатных контроллеров вместе со шлемом при желании можно использовать контроллеры от Valve Index. 

HTC выпустит две комплектации Vive Pro 2. Одна содержит только VR-шлем и подойдёт для тех, кто хочет сделать апгрейд своей уже существующей VR-системы. Полный комплект Vive Pro 2 Full Kit включает базовые станции, контроллеры 2.0 и всё необходимое для развёртывания новой VR-системы. В России будет доступен только полный комплект VR-системы Vive Pro 2. В продажу он поступит в июле-августе 2021 года по цене 141 990 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: vive pro 2, виртуальная реальность, гарнитура, htc
vive pro 2, виртуальная реальность, гарнитура, htc
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