У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100

В конце апреля компания Xiaomi анонсировала доступный игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition (на изображениях). Как теперь сообщают интернет-источники, у этого аппарата может появиться «облегчённая» версия — модель Redmi K40 Gaming Lite.

Коротко напомним ключевые характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition. Это процессор MediaTek Dimensity 1200, 6,67-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гбайт оперативной памяти, тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком и аккумуляторная батарея ёмкостью 5065 мА·ч.

В оснащение Redmi K40 Gaming Lite, если верить имеющимся данным, войдёт чип Dimensity 1100. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G.

Говорится о наличии экрана Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Вероятно, будет применена всё та же панель с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

В оснащение войдут многомодульная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной быстрой подзарядки.

Таким образом, изменения по сравнению с Redmi K40 Game Enhanced Edition окажутся не слишком значительными. При этом начальная цена может составить менее 300 долларов США (против 310 долларов у нынешней версии).