3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 мо...
Новости Hardware

У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100

В конце апреля компания Xiaomi анонсировала доступный игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition (на изображениях). Как теперь сообщают интернет-источники, у этого аппарата может появиться «облегчённая» версия — модель Redmi K40 Gaming Lite.

Коротко напомним ключевые характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition. Это процессор MediaTek Dimensity 1200, 6,67-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гбайт оперативной памяти, тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком и аккумуляторная батарея ёмкостью 5065 мА·ч.

В оснащение Redmi K40 Gaming Lite, если верить имеющимся данным, войдёт чип Dimensity 1100. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G.

Говорится о наличии экрана Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Вероятно, будет применена всё та же панель с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

В оснащение войдут многомодульная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной быстрой подзарядки.

Таким образом, изменения по сравнению с Redmi K40 Game Enhanced Edition окажутся не слишком значительными. При этом начальная цена может составить менее 300 долларов США (против 310 долларов у нынешней версии). 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi выпустит доступный смарт-телевизор Redmi TV с кодовым именем Tarzan
Xiaomi выпустит смартфон Redmi Note 10 Pro 5G на процессоре Snapdragon 750G
Xiaomi представит Redmi Note 10S с большой батареей к середине мая
Флагман Huawei P50 с необычной системой камер показался на «живых» фотографиях
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Будущие Apple Watch смогут отслеживать уровень сахара в крови
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 132
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 112
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 78

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Выпущенный более 2,5 лет назад iPhone XR оказался производительнее iPhone 12 после выхода iOS 14.5.1
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
10 лучших RPG в истории по версии ProGameStars.com
Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с аппаратным ограничителем майнинга
Падающая ступень китайской ракеты вошла в атмосферу Земли и прекратила существование
Новая статья: Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия 9 ч.
В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений 12 ч.
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке 13 ч.
Новая статья: Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360 13 ч.
Steam-версия Resident Evil Village привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии 22 ч.
Менее 1 % разработчиков пытаются оспорить отказ Apple в публикации приложений в App Store 24 ч.
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 08-05 00:01
Новый драйвер AMD стал вызывать проблемы с загрузкой Windows 10 07-05 21:57
PS5-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет позже остальных из-за «непредвиденных технических проблем» 07-05 21:32
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment 07-05 21:00
Производитель экшен-камер GoPro продолжает нести убытки 11 мин.
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк 13 мин.
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились 42 мин.
У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100 51 мин.
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+ 2 ч.
Tesla заплатит штраф в размере $750 тыс. за нарушения норм качества воздуха на своём заводе во Фримонте 3 ч.
На Sony подали в суд из-за ограничения на покупку цифровых версий игр за пределами PS Store 11 ч.
Flexxon анонсировала X-PHY SSD со встроенными средствами ИИ-защиты 18 ч.
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac 20 ч.
В первом квартале продажи жёстких дисков поддержали облака и офисы 20 ч.