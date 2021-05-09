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Падающая ступень китайской ракеты вошла в атмосферу Земли и прекратила существование

Государственная корпорация «Роскосмос» только что сообщила о том, что вторая ступень китайской ракеты Long March 5B завершила неуправляемый сход с орбиты, войдя в атмосферу Земли.

Reuters

Reuters

Носитель Long March 5B («Чанчжэн-5») был запущен 29 апреля в рамках программы по выводу на орбиту базового модуля Tianhe («Млечный путь») будущей китайской космической станции. После этого вторая ступень ракеты, не имеющая средств активного маневрирования, начала неуправляемое движение в сторону Земли.

Сход ступени с орбиты отслеживали различные организации по всему миру, в том числе Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав «Роскосмоса»).

Сообщается, что сегодня, 9 мая 2021 года, примерно в 05:30 по московскому времени объект вошёл в атмосферу Земли и прекратил существование над акваторией Индийского океана.

«Роскосмос»

«Роскосмос»

Основная часть обломков сгорела в земной атмосфере. Оставшаяся часть упала в районе 72,47° восточной долготы и 2,65° северной широты.

«Завершён неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая стартовала 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe будущей китайской модульной космической станции», — говорится в сообщении «Роскосмоса». 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: ракета, космос, ступень, китай, long march
ракета, космос, ступень, китай, long march
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