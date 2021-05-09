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Vivo готовит два недорогих смартфона Y-серии: устройства прошли сертификацию

Интернет-источники сообщают о том, что китайская компания Vivo в скором времени анонсирует как минимум два доступных смартфона, которые пополнят семейство Y-Series: аппараты уже отметились в базах данных различных сертификационных ведомств.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Речь идёт о моделях Vivo Y76s и Vivo Y53L. Информация о них появилась на сайте IMEI (International Mobile Equipment Identity) и в Центральном реестре идентификаторов оборудования (CEIR). Плюс к этому аппарат Vivo Y76s уже сертифицирован организацией 3C (China Compulsory Certificate).

Известно, что обе новинки будут относиться к бюджетному сегменту. Для них не предусмотрена поддержка сотовой связи пятого поколения (5G) — устройства смогут функционировать в сетях 4G/LTE.

Модель Vivo Y76s получит аккумулятор с 18-ваттной подзарядкой, но ёмкость батареи пока не раскрывается.

Вероятнее всего, смартфоны будут оборудованы дисплеем формата HD+, недорогим процессором MediaTek и основной камерой с двумя или тремя компонентами. Официальная презентация ожидается в конце мая или в июне.

По подсчётам IDC, в первом квартале нынешнего года в мире было отгружено 345,5 млн смартфонов, что на 25,5 % больше по сравнению с прошлогодним результатом. Vivo занимает пятое место в списке ведущих поставщиков с долей 10,1 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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