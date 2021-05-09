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Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в Epic Games Store

В деле Epic Games против Apple выяснились новые подробности. Оказывается, владелец цифрового магазина Epic Games Store предлагал Sony Interactive Entertainment $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation.

Неизвестно, к какой сделке могли прийти Epic Games и Sony Interactive Entertainment, поскольку рассматриваемый документ был составлен до заключения какого-либо соглашения. В нём говорится, что Epic предложила Sony «минимальную гарантию в размере 200 миллионов долларов за 4-6 игр» и ожидала ответа. «Минимальная гарантия» — это сумма, которую Epic Games гарантирует издателю проектов независимо от того, заработает игра эти деньги в магазине или нет.

Пока что в Epic Games Store эксклюзивно вышли только две игры от Sony Interactive Entertainment: ReadySet Heroes и Predator: Hunting Grounds. В настоящее время неизвестно, сколько Epic Games заплатила за размещение этих игр эксклюзивно в своём магазине. ReadySet Heroes, к слову, пока остаётся эксклюзивом Epic Games Store, в то время как Predator: Hunting Grounds уже вышла в Steam (спустя год после релиза в EGS).

В Epic Games Store также есть и другие игры Sony Interactive Entertainment, но они не являются эксклюзивными. Horizon Zero Dawn вышла одновременно в EGS и в Steam. Предстоящий запуск Days Gone на ПК тоже не будет эксклюзивным.

Кроме того, стало известно, что Epic Games обращалась и к другим платформодержателям. Компания отметила в документах, что главе Xbox Game Pass для ПК не понравилось то, что Epic задумала со своим магазином. Кроме того, Microsoft рассматривала Epic как компанию-конкурента.

В документах также указано, что глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) и босс Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) в то время проводили встречи. Видимо, они дали плоды, потому что Microsoft открыто поддержала Valve и начала размещать свои игры в Steam, в том числе Halo: The Master Chief Collection и Forza Horizon 4.

Что касается покупки игр Nintendo в Epic Games Store, то, похоже, Epic даже не пыталась. В документе идея описывается как «несостоявшаяся»

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, PlayStation,
Теги: epic games, epic games store, apple, sony interactive entertainment, microsoft
epic games, epic games store, apple, sony interactive entertainment, microsoft
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