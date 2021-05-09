3DNewsНовости SoftwareигрыApple намекнула на сговор Microsoft с Ep...
Новости Software

Apple намекнула на сговор Microsoft с Epic и поставила под сомнение показания о продаже Xbox в минус

В рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple выступила вице-президент Microsoft Лори Райт (Lori Wright). Она рассказала, что корпорация всегда продавала консоли Xbox в минус, а потому 30-процентная комиссия разработчиков необходима для существования бренда. Адвокат Apple не поверил Райт и хочет, чтобы суд признал её показания недостоверными.

В поданном ходатайстве Apple утверждается, что вице-президент Microsoft Лори Райт заслуживает «подтверждения недостоверности» из-за скрытых Microsoft документов, которые могли бы изменить ход допроса. Полный текст заявления рисует подробную картину того, в чём именно Apple обвиняет Microsoft и Epic Games. Вкратце её можно свести к преднамеренному сокрытию документов (с намёком на сговор): «Хотя перекрёстный допрос Apple г-жи Райт в суде был эффективным (и показал, например, её явную предвзятость в пользу Epic и против Apple), этому перекрёстному допросу помешало то, что Microsoft не представила свои документы Apple».

Затем в заявлении описывается, как Apple была вынуждена подвергнуть Райт перекрёстному допросу с «одной рукой, связанной за спиной», прежде чем углубиться в то, почему Microsoft должна пострадать от последствий своих действий.

«Умышленное удержание Microsoft соответствующих документов не имеет существенных оснований. На самом деле, корпорация была хорошо осведомлена о последствиях отказа предоставить Apple соответствующие документы и решила ничего не предоставлять. […] Возможность для Apple объективно опросить г-жу Райт упущена», — добавила Apple.

В заключении ходатайства Apple просит, чтобы суд «подверг сомнению достоверность информации в отношении г-жи Райт».

Корпорация Microsoft уже выпустила заявление по этому поводу: «Показания Лори Райт были достоверными и откровенными, и Microsoft выполнила свои обязательства по предоставлению Apple запрошенной информации. Прискорбно, что Apple пытается отвлечь внимание от законных опасений индустрии по поводу её отказа разрешить потоковую передачу игр в App Store».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в Epic Games Store
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox
Переработки, излишняя амбициозность и вырезанный контент: бывший сотрудник 343 Industries рассказал, какой получается Halo Infinite
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Игры Blizzard потеряли почти 29 % аудитории за последние три года
Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК, а на консолях нового поколения появится 18 июня
Рубрики: Новости Software, игры, Xbox,
Теги: epic games, apple, microsoft, xbox
epic games, apple, microsoft, xbox
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 147
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 134
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 119
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 79

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД
NASA многократно повысило стоимость услуг космического туризма и запретило выход туристов в открытый космос
10 лучших RPG в истории по версии ProGameStars.com
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
Падающая ступень китайской ракеты вошла в атмосферу Земли и прекратила существование
Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС 2 ч.
Apple намекнула на сговор Microsoft с Epic и поставила под сомнение показания о продаже Xbox в минус 2 ч.
Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в Epic Games Store 4 ч.
Новая статья: Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия 19 ч.
В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений 23 ч.
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке 24 ч.
Новая статья: Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360 24 ч.
Steam-версия Resident Evil Village привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии 08-05 10:50
Менее 1 % разработчиков пытаются оспорить отказ Apple в публикации приложений в App Store 08-05 08:35
Новая статья: Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия 08-05 00:01
Китайский автопроизводитель Nio делает ставку на замену батарей в своих электромобилях 2 ч.
Lightmatter привлекла $80 млн. для вывода на рынок фотонного ИИ-процессора 5 ч.
Очередная партия спутников Starlink выведена на орбиту десятикратно использованной ракетой Falcon 9 5 ч.
Одноплатный компьютер DFI CS551 снабжён подогревателем для работы в экстремальных условиях 10 ч.
Vivo готовит два недорогих смартфона Y-серии: устройства прошли сертификацию 10 ч.
Илон Маск привёз прототип электрического пикапа Cybertruck в Нью-Йорк 11 ч.
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились 12 ч.
У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100 12 ч.
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+ 12 ч.
Tesla заплатит штраф в размере $750 тыс. за нарушения норм качества воздуха на своём заводе во Фримонте 13 ч.