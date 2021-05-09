Apple намекнула на сговор Microsoft с Epic и поставила под сомнение показания о продаже Xbox в минус

В рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple выступила вице-президент Microsoft Лори Райт (Lori Wright). Она рассказала, что корпорация всегда продавала консоли Xbox в минус, а потому 30-процентная комиссия разработчиков необходима для существования бренда. Адвокат Apple не поверил Райт и хочет, чтобы суд признал её показания недостоверными.

В поданном ходатайстве Apple утверждается, что вице-президент Microsoft Лори Райт заслуживает «подтверждения недостоверности» из-за скрытых Microsoft документов, которые могли бы изменить ход допроса. Полный текст заявления рисует подробную картину того, в чём именно Apple обвиняет Microsoft и Epic Games. Вкратце её можно свести к преднамеренному сокрытию документов (с намёком на сговор): «Хотя перекрёстный допрос Apple г-жи Райт в суде был эффективным (и показал, например, её явную предвзятость в пользу Epic и против Apple), этому перекрёстному допросу помешало то, что Microsoft не представила свои документы Apple».

Затем в заявлении описывается, как Apple была вынуждена подвергнуть Райт перекрёстному допросу с «одной рукой, связанной за спиной», прежде чем углубиться в то, почему Microsoft должна пострадать от последствий своих действий.

«Умышленное удержание Microsoft соответствующих документов не имеет существенных оснований. На самом деле, корпорация была хорошо осведомлена о последствиях отказа предоставить Apple соответствующие документы и решила ничего не предоставлять. […] Возможность для Apple объективно опросить г-жу Райт упущена», — добавила Apple.

В заключении ходатайства Apple просит, чтобы суд «подверг сомнению достоверность информации в отношении г-жи Райт».

Корпорация Microsoft уже выпустила заявление по этому поводу: «Показания Лори Райт были достоверными и откровенными, и Microsoft выполнила свои обязательства по предоставлению Apple запрошенной информации. Прискорбно, что Apple пытается отвлечь внимание от законных опасений индустрии по поводу её отказа разрешить потоковую передачу игр в App Store».