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ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H

Компания ASUS опубликовала в своём аккаунте в Twitter короткое видео, посвящённое скорому запуску новых портативных компьютеров игрового класса ROG Zephyrus M16 и S17, презентация которых состоится 11 мая.

Примечательно, что 11 мая Intel должна официально представить свои новые высокопроизводительные мобильные процессоры Tiger Lake-H (11-е поколение), ориентированные на использование в игровых ноутбуках. Предполагается, что новые чипы Intel станут основой для широкого ассортимента производительных ноутбуков разных компаний, таких как ASUS, MSI, Gigabyte и других.

Запуск новых процессоров станет важным шагом для Intel на рынке портативных устройств. Новые 8-ядерные чипы Tiger Lake-H производятся по 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, поддерживают PCIe 4.0 и будут работать вместе с графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

В отличие от MSI или Gigabyte, которые в основном сосредоточены на обновлении уже существующих моделей ноутбуков, ASUS выпустит два совершенно новых портативных компьютера исключительно для аппаратной платформы Tiger Lake-H. Стоит отметить, что в начале года ASUS уже представила новые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G15, доступные исключительно с процессорами AMD. В это же список неожиданно попал Zephyrus Duo — ранее аппараты этого семейства поставлялись только с чипами Intel. 

Что касается предстоящих новинок, то Zephyrus M16 станет первым 16-дюймовым ноутбуком семейства и вторым с соотношением сторон 16:10 (первым был Flow X13). Также ожидается, что Zephyrus S17 получит новый дизайн клавиатуры, а в целом будет похож на Zephyrus Duo, но без дополнительного экрана.

Оба ноутбука будут представлены официально 11 мая во время онлайн-трансляции ASUS, которую можно будет смотреть на YouTube и Twitch.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: zephyrus, asus, ноутбуки
zephyrus, asus, ноутбуки
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