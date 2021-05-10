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SpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin

Стало известно, что американская компания SpaceX готовится реализовать миссию по запуску лунного спутника DOGE-1 в первом квартале 2022 года. Особенность проекта в том, что компания Илона Маска (Elon Musk) готова принять вдохновлённую мемом криптовалюту Dogecoin в качестве полной оплаты за выведение в космос полезной нагрузки.

О реализации финансируемой Dogecoin миссии официально объявила компания Geometric Energy Corporation, а позднее пресс-служба SpaceX подтвердила эту информацию в электронном письме для журналистов. Согласно имеющимся данным, в рамках миссии DOGE-1 в космос на ракете-носителе Falcon 9 отправится 40-килограммовый кубический спутник, оснащённый набором датчиков и камер, а также коммуникационной и вычислительной системами. Стоимость проекта не была озвучена.

Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро (Tom Ochinero) заявил, что проект DOGE-1 «продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли». Он также добавил, что SpaceX рада запустить DOGE-1 на Луну.

Согласно имеющимся данным, реализация миссии DOGE-1 началась после того, как Илон Маск побывал на телешоу Saturday Night Live. В беседе с ведущими шоу он несколько раз упоминал Dogecoin, после чего криптовалюта упала в цене почти на 30 %. Что касается SpaceX, то информация о проекте DOGE-1 поступила в день, когда компания в очередной раз отправила на орбиту партию спутников связи Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, первая ступень которой использовалась повторно в десятый раз.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, dogecoin, спутник
spacex, dogecoin, спутник
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