3DNewsНовости SoftwarePlayStationРазработка второго эпизода ремейка Final...
Новости Software

Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII идёт «довольно хорошо», но к анонсу в Square Enix пока не готовы

Сорежиссёр первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) в рамках посвящённой мобильной королевской битве Final Fantasy VII: The First Soldier трансляции обмолвился о разработке второго выпуска.

Напомним, команда осовремененной Final Fantasy VII взялась за продолжение истории Клауда не позднее ноября 2019 года, а к июлю 2020-го производство проекта вошло в полномасштабную фазу.

За прошедшие с тех пор месяцы полноценного анонса не случилось: по словам Номуры, время для него ещё не пришло. Однако разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII продвигается «довольно хорошо».

«Я бы хотел сделать анонс в подходящий момент. Скажу лишь, что Клауд бежит через дикую местность. Вы сможете насладиться немного другой атмосферой, нежели в первой игре», — поделился Номура.

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Разработчик также сообщил, что история второго эпизода ремейка Final Fantasy VII начнётся сразу после финала Episode INTERmission — дополнительной сюжетной главы, входящей в состав издания Intergrade для PS5.

Ранее сообщалось, что Номура сложит с себя полномочия сорежиссёра ремейка Final Fantasy VII и станет творческим руководителем, тогда как возглавит разработку продолжения Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi).

Final Fantasy VII Remake Intergrade поступит в продажу 10 июня текущего года для PS5. Недавний трейлер содержит информацию, что новое издание пробудет эксклюзивом консоли Sony на протяжении не меньше шести месяцев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade
Создатели ремейка Final Fantasy VII раскрыли название и основных персонажей эпизода с участием Юффи
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII не получит дополнений после эпизода с Юффи
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Игры Blizzard потеряли почти 29 % аудитории за последние три года
Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК, а на консолях нового поколения появится 18 июня
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: final fantasy vii remake, final fantasy vii remake intergrade, square enix
final fantasy vii remake, final fantasy vii remake intergrade, square enix
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 151
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 134
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 122
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin
Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Apple намекнула на сговор Microsoft с Epic и поставила под сомнение показания о продаже Xbox в минус
Экспансия цифрового юаня натыкается на равнодушие клиентов 11 мин.
Новая статья: Дело техники: восстановление повреждённых файлов различных форматов 9 ч.
Clubhouse стал официально доступен на Android 10 ч.
ФК «Ливерпуль» и DeepMind изучают возможность использования нейросетей в футболе 15 ч.
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск 18 ч.
Epic предлагала Sony $200 млн за эксклюзивность игр PlayStation в Epic Games Store 18 ч.
Новая статья: Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия 09-05 00:01
В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений 08-05 20:13
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке 08-05 19:40
Новая статья: Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360 08-05 19:22
EK выпустила водоблок для видеокарт EVGA XC3 RTX 3070 50 мин.
Sony считает, что спрос на PlayStation 5 будет высоким независимо от эпидемиологической ситуации 52 мин.
Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая 2 ч.
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H 13 ч.
Маячок Apple AirTag впервые взломали — на это потребовалось менее 10 дней 15 ч.
Китайский автопроизводитель Nio делает ставку на замену батарей в своих электромобилях 16 ч.
Lightmatter привлекла $80 млн. для вывода на рынок фотонного ИИ-процессора 19 ч.
Очередная партия спутников Starlink выведена на орбиту десятикратно использованной ракетой Falcon 9 20 ч.
Одноплатный компьютер DFI CS551 снабжён подогревателем для работы в экстремальных условиях 09-05 08:57
Vivo готовит два недорогих смартфона Y-серии: устройства прошли сертификацию 09-05 08:56