Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII идёт «довольно хорошо», но к анонсу в Square Enix пока не готовы

Сорежиссёр первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) в рамках посвящённой мобильной королевской битве Final Fantasy VII: The First Soldier трансляции обмолвился о разработке второго выпуска.

Напомним, команда осовремененной Final Fantasy VII взялась за продолжение истории Клауда не позднее ноября 2019 года, а к июлю 2020-го производство проекта вошло в полномасштабную фазу.

За прошедшие с тех пор месяцы полноценного анонса не случилось: по словам Номуры, время для него ещё не пришло. Однако разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII продвигается «довольно хорошо».

«Я бы хотел сделать анонс в подходящий момент. Скажу лишь, что Клауд бежит через дикую местность. Вы сможете насладиться немного другой атмосферой, нежели в первой игре», — поделился Номура.

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Разработчик также сообщил, что история второго эпизода ремейка Final Fantasy VII начнётся сразу после финала Episode INTERmission — дополнительной сюжетной главы, входящей в состав издания Intergrade для PS5.

Ранее сообщалось, что Номура сложит с себя полномочия сорежиссёра ремейка Final Fantasy VII и станет творческим руководителем, тогда как возглавит разработку продолжения Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi).

Final Fantasy VII Remake Intergrade поступит в продажу 10 июня текущего года для PS5. Недавний трейлер содержит информацию, что новое издание пробудет эксклюзивом консоли Sony на протяжении не меньше шести месяцев.