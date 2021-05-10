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ПК-версия Days Gone не получит поддержку DLSS — по крайней мере, на запуске

Студия Bend у себя на официальном сайте опубликовала подборку ответов на самые распространённые вопросы относительно предстоящего релиза ПК-версии своего зомби-экшена Days Gone.

Ранее сообщалось, что на PC игра предложит весь вышедший к проекту дополнительный контент в комплекте, поддержку ультрашироких мониторов (21:9 и 32:9), разблокированную кадровую частоту и улучшенную графику.

К перечисленным особенностям теперь добавилась поддержка клавиатуры с мышью и расширенных графических опций: пользователи смогут настроить качество освещения, теней, текстур, облаков и тумана, а также других параметров.

Чем ПК-версия Days Gone игроков порадовать не сможет, так это трассировкой лучей (проект создавался без оглядки на данную технологию) и кроссплатформенных сохранений — перенести прогресс с PS4/PS5 на PC не получится.

Кроме того, на запуске в Days Gone на ПК не будет интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Формулировка предполагает, что поддержка DLSS появится в будущем.

Новые скриншоты ПК-версии Days Gone
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Напомним, Death Stranding выходила на PC уже с поддержкой DLSS, тогда как в случае с Horizon Zero Dawn разработчики добавили в игру набор технологий AMD (FreeSync, FidelityFX, TressFX и так далее).

Days Gone дебютировала в апреле 2019-го на PS4, а уже 18 мая текущего года доберётся до ПК (Steam, Epic Games Store). Судя по мартовской утечке, работа над PC-версией началась не позднее февраля 2020-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик,
Теги: days gone, bend studio, sony interactive entertainment
days gone, bend studio, sony interactive entertainment
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