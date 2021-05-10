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Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней

TSMC пользуется приоритетом в получении литографического оборудования ASML, а попытки Samsung Electronics укрепить позиции собственного контрактного производства успехом если и увенчаются, то не скоро. Корейская компания отстаёт от соперника и в финансировании своего литографического прогресса. Февральские погодные аномалии в Техасе лишь усугубили ситуацию.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как отмечает Nikkei Asian Review, совершённый до его очередного ареста визит фактического главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) на предприятие ASML в Нидерландах подчеркнул стремление компании добиться каких-либо преференций в получении литографических сканеров. Сейчас около 70 % всей продукции ASML получает TSMC, конкурентам последней сложно рассчитывать на ритмичные поставки передового оборудования в достаточных количествах.

В первом квартале операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung упала на 16 % в годовом сравнении, хотя выручка за это время выросла на 8 %. За предыдущие двенадцать месяцев прибыль Samsung не снижалась. Остановка предприятия в Техасе негативно сказалась на бизнесе компании по контрактному производству чипов. Восстановить производство в прежних объёмах удастся в текущем квартале, но данный сбой уже заставил клиентов частично перенести заказы на мощности других производителей.

По информации источников, Samsung Electronics столкнулась с проблемами при освоении 5-нм технологии. Компания не только отстала от TSMC на этом направлении, но и задержалась относительно собственного графика снижения уровня брака. TSMC начинает опережать Samsung и по размерам инвестиций в литографию. В этом году тайваньский конкурент намеревается потратить $30 млрд на строительство новых предприятий и освоение новых технологий. По итогам трёх ближайших лет эта сумма составит $100 млрд. Samsung хоть и готова потратить $40 млрд в текущем году, основную часть средств направит на модернизацию и расширение производства микросхем памяти.

По данным TrendForce, по итогам трёх первых месяцев этого года TSMC контролировала 56 % мирового рынка контрактных услуг. За год она укрепила свои позиции на два процентных пункта, а за два года прирост составил восемь процентных пунктов. Samsung же удалось за два прошедших года потерять один процентный пункт на этом рынке.

Отставание от TSMC в сфере литографии может угрожать и собственному бизнесу Samsung по производству процессоров и датчиков изображений для смартфонов. Нужды Apple обслуживает TSMC, компания из Купертино получает доступ к новым техпроцессам в числе первых. Samsung получает 60 % выручки от реализации микросхем памяти и смартфонов, при этом в последнее время она старается снизить свою зависимость от рынка памяти. Неудачи на рынке смартфонов могут пагубно сказаться на общей доходности бизнеса.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, samsung, полупроводники, литография, производство микросхем
tsmc, samsung, полупроводники, литография, производство микросхем
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