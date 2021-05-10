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EK выпустила водоблок для видеокарт EVGA XC3 RTX 3070

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, анонсировала водоблок EK-Quantum Vector XC3 RTX 3070 D-RGB, предназначенный для графических ускорителей EVGA XC3 RTX 3070 на базе NVIDIA GeForce RTX 3070.

Новинка представляет собой решение полного покрытия. Тепло отводится от всех ключевых компонентов видеокарты: это графический процессор, чипы памяти, а также силовые элементы подсистемы питания.

Водоблок выполнен на основе фирменной технологии Open Split-Flow, благодаря которой достигается высокая эффективность охлаждения даже при относительно небольшой скорости потока жидкости. Таким образом, можно применять не слишком мощные помпы или помпы, работающие с небольшой скоростью.

Основание изготовлено из пластины электролитической меди с никелевым покрытием. Верхняя часть изделия может быть выполнена из прозрачного акрила или из чёрного полиформальдегида (ацеталь).

Реализована многоцветная подсветка D-RGB. Контролировать её работу можно через материнскую плату с системой ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Водоблок совместим с видеокартами EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Black Gaming, EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Gaming и EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming. Цена — около 170 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, видеокарты,
Теги: ek water blocks, ekwb, evga, водоблок, система жидкостного охлаждения
ek water blocks, ekwb, evga, водоблок, система жидкостного охлаждения
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