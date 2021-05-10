Xiaomi придумала смартфон с подэкранной камерой, вращающейся внутри корпуса

Китайская компания Xiaomi запатентовала очень необычный смартфон, оборудованный фронтальной камерой, находящейся за дисплеем. Информация об устройстве опубликована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Патентные иллюстрации дают представление об устройстве. Как можно видеть, в тыльной части корпуса располагается многомодульная камера. Один из её компонентов может вращаться внутри корпуса.

Таким образом, в зависимости от активированного режима поворотный модуль используется либо в качестве подэкранной фронтальной камеры, либо в роли одного из блоков основной камеры.

Такая конструкция позволит реализовать полностью безрамочный дизайн с дисплеем, занимающим практически всю площадь лицевой поверхности корпуса. Правда, на патентных иллюстрациях видны рамки над и под экраном.

Применение внутрикорпусного поворотного модуля камеры также избавит от необходимости использовать выдвижной или откидной блок.

Увы, пока не ясно, появится ли подобный смартфон на коммерческом рынке. Сейчас он существует только в патентной документации.