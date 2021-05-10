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Студия поддержки Fallout 76 взялась за неанонсированную игру

Подразделение Bethesda Game Studios (оно же BattleCry Studios в прошлом), расположенное в американском городе Остин, объявило набор в команду пока что не представленного широкой публике проекта.

Согласно представленной на официальном сайте ZeniMax Media (материнская компания Bethesda Softworks) информации, команде загадочной игры в настоящее время требуется серверный инженер.

Сообщается, что успешно прошедшему собеседование на указанную должность кандидату предстоит «создавать и улучшать системы» для неанонсированного проекта Bethesda Game Studios Austin.

Среди упомянутых систем в описании вакансии Bethesda Game Studios Austin называется оптимизация клиент-серверной части, интеграция серверных служб, стабильность игры и так далее.

Учитывая размытость формулировок, можно было бы предположить, что Bethesda Game Studios Austin ищет человека для развития Fallout 76, однако постапокалиптический сетевой боевик упоминается в вакансиях отдельно.

Bethesda Game Studios Austin позиционируется как студия с опытом создания игр AAA-класса в целом и «передовых RPG» для ПК и консолей в частности. Принадлежит ли новый проект к этой категории, неизвестно.

Bethesda Game Studios Austin получила своё название в марте 2018 года. До этого момента компания именовалась BattleCry Studios по аналогии со своей дебютной игрой — не состоявшимся условно-бесплатным боевиком BattleCry.

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс,
Теги: bethesda game studios, bethesda softworks, zenimax media
bethesda game studios, bethesda softworks, zenimax media
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