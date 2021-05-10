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Sony считает, что спрос на PlayStation 5 будет высоким независимо от эпидемиологической ситуации

Как известно, за первые пять месяцев продаж игровая консоль PlayStation 5 разошлась тиражом 7,8 млн штук. В текущем фискальном году, который завершится в марте 2022 года, Sony рассчитывает продать 14,8 млн игровых консолей нового поколения. Дефицит компонентов не удастся победить до 2022 года, а вот нормализация эпидемиологической ситуации вряд ли подорвёт популярность консоли.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Подобными прогнозами, как отмечает Bloomberg, финансовый директор Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) поделился с участниками брифинга для аналитиков после оглашения итогов фискального квартала. Он добавил, что даже если компании удастся увеличить объёмы поставок PlayStation 5 к следующему году, сроки полной нормализации ситуации предсказать сложно.

При этом представитель Sony убеждён, что PlayStation 5 будет пользоваться высоким спросом вне зависимости от эпидемиологической обстановки. «Мы продали 100 млн экземпляров PlayStation 4, и, учитывая нашу долю рынка и репутацию, мне сложно представить, чтобы спрос резко снизился», — заявил Хироки Тотоки. Квартальная статистика компании, тем не менее, говорит о некотором снижении интереса публики к играм. В прошлом квартале количество активных пользователей фирменного сервиса PlayStation Network сократилось последовательно с 114 до 109 млн человек, продажи игр тоже упали по сравнению с прошлым годом.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, финансовые новости и аналитика,
Теги: sony, playstation 5, игровые консоли, пандемия, аналитика
sony, playstation 5, игровые консоли, пандемия, аналитика
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