3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Грядущий смартфон OPPO Reno 6 Pro получи...
Новости Hardware

Грядущий смартфон OPPO Reno 6 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1200

Сетевые источники сообщают о том, что сертификацию в ряде ведомств прошёл смартфон Reno 6 Pro, который готовит к выпуску китайская компания OPPO. Аппарат дебютирует 22 мая вместе с другими моделями серии, в частности, Reno 6 и Reno 6 Pro+.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Устройству приписывают наличие процессора MediaTek Dimensity 1200. Это изделие содержит восемь ядер с частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

По другим данным, может быть применён чип Qualcomm Snapdragon 870, который включает восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический блок Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Сообщается, что смартфон Reno 6 Pro прошёл сертификацию в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Малазийском институте стандартов и промышленных исследований (SIRIM). А это означает, что новинка дебютирует на международном рынке.

Аппарат, как ожидается, получит 6,5-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 90 Гц, четверную камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, фронтальную 32-мегапиксельную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА·ч. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — не менее 128 Гбайт. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OPPO представила фитнес-браслет Band Vitality Edition со временем работы до двух недель
OPPO представила умные телевизоры Smart TV K9 с разрешением до 4К и диагональю до 65 дюймов
Представлен смартфон OPPO K9 5G с 90-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 768G и 64-Мп камерой
Флагман Huawei P50 с необычной системой камер показался на «живых» фотографиях
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Xiaomi представит Redmi Note 10S с большой батареей к середине мая
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, reno, смартфон
oppo, reno, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 157
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 135
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 123
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Xiaomi придумала смартфон с подэкранной камерой, вращающейся внутри корпуса
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС
Маячок Apple AirTag впервые взломали — на это потребовалось менее 10 дней
DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и не только: в Steam стартовала весенняя распродажа игр Bethesda со скидками до 75 % 10 мин.
Microsoft устранила все известные проблемы, которые мешали обновлению Windows 10 36 мин.
Работоспособность Resident Evil Village проверили на ПК без дискретной видеокарты — играть можно 2 ч.
Студия поддержки Fallout 76 взялась за неанонсированную игру 2 ч.
У Sega не оказалось планов по выпуску Lost Judgment на ПК 3 ч.
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни 3 ч.
ПК-версия Days Gone не получит поддержку DLSS — по крайней мере, на запуске 3 ч.
Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII идёт «довольно хорошо», но к анонсу в Square Enix пока не готовы 3 ч.
Экспансия цифрового юаня натыкается на равнодушие клиентов 3 ч.
Новая статья: Дело техники: восстановление повреждённых файлов различных форматов 12 ч.
Xiaomi готовит полностью беспроводные наушники с шумоподавлением 6 мин.
Грядущий смартфон OPPO Reno 6 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1200 2 ч.
EK выпустила водоблок для видеокарт EVGA XC3 RTX 3070 4 ч.
Sony считает, что спрос на PlayStation 5 будет высоким независимо от эпидемиологической ситуации 4 ч.
Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая 4 ч.
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H 15 ч.
Китайский автопроизводитель Nio делает ставку на замену батарей в своих электромобилях 19 ч.
Lightmatter привлекла $80 млн. для вывода на рынок фотонного ИИ-процессора 21 ч.
Очередная партия спутников Starlink выведена на орбиту десятикратно использованной ракетой Falcon 9 22 ч.
Одноплатный компьютер DFI CS551 снабжён подогревателем для работы в экстремальных условиях 09-05 08:57