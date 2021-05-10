Грядущий смартфон OPPO Reno 6 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1200

Сетевые источники сообщают о том, что сертификацию в ряде ведомств прошёл смартфон Reno 6 Pro, который готовит к выпуску китайская компания OPPO. Аппарат дебютирует 22 мая вместе с другими моделями серии, в частности, Reno 6 и Reno 6 Pro+.

Устройству приписывают наличие процессора MediaTek Dimensity 1200. Это изделие содержит восемь ядер с частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

По другим данным, может быть применён чип Qualcomm Snapdragon 870, который включает восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический блок Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Сообщается, что смартфон Reno 6 Pro прошёл сертификацию в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Малазийском институте стандартов и промышленных исследований (SIRIM). А это означает, что новинка дебютирует на международном рынке.

Аппарат, как ожидается, получит 6,5-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 90 Гц, четверную камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, фронтальную 32-мегапиксельную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА·ч. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — не менее 128 Гбайт.