Работоспособность Resident Evil Village проверили на ПК без дискретной видеокарты — играть можно

Журналист PC Gamer Алан Декстер (Alan Dexter) решил проверить, каково играть в ПК-версию Resident Evil Village без дискретной видеокарты. Как выяснилось, относительно неплохо.

В рамках своих изысканий Декстер использовал ПК (его стоимость составляет около $400) с четырёхъядерным процессором AMD Ryzen 5 3400G, снабжённым интегрированной графикой RX Vega.

По словам Декстера, наиболее комфортно с AMD Ryzen 5 3400G шутер с хоррор-элементами чувствует себя в разрешении 720p, хотя и в 1080p играть тоже можно (журналист советует выбрать сбалансированный режим или с упором на производительность).

Resident Evil Village на AMD Ryzen 5 3400G

При 1080p в сбалансированном режиме AMD Ryzen 5 3400G способен выдавать в среднем 24 кадра/с, а в режиме производительности — 34 кадра/с. По мнению Декстера, при таких показателях игра становится «слегка неотзывчивой».

При 720p в режиме производительности процессор обеспечит пользователя 54 кадрами/с с проседаниями до 43 кадров/с. В сбалансированном режиме игра работает чуть хуже, а в визуальном плане разница не слишком заметная.

Впрочем, даже при 720p на максимальные настройки с AMD Ryzen 5 3400G рассчитывать не стоит: при перерасходе видеопамяти Resident Evil Village имеет свойство зависать (комбинация Ctrl + Alt + Del решает проблему).

Resident Evil Village вышла 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Steam-версия привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии.