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Xiaomi готовит полностью беспроводные наушники с шумоподавлением

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям интернет-источников, в скором времени может анонсировать флагманские полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS).

Reuters

Reuters

Новинка фигурирует под названием Xiaomi Noise Cancelling Headphones Pro. Отмечается, что устройство получит активную или гибридную систему шумоподавления, которая позволит наслаждаться чистым звуком в любой обстановке.

Известно, что модули-вкладыши оснащены небольшой «ножкой». Сенсорные площадки на внешней стороне позволят регулировать громкость, переключать треки и изменять режим работы системы шумоподавления (очевидно, будет реализована функция, позволяющая слышать определённые звуки окружающей среды).

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Наушники будут поставляться вместе с зарядным футляром овальной формы. О времени автономной работы и возможности быстрой подзарядки пока ничего не сообщается.

Официальная презентация Xiaomi Noise Cancelling Headphones Pro ожидается уже на этой неделе. Пока известно о подготовке модели в чёрном варианте цветового исполнения.

В прошлом году, по оценкам Counterpoint Technology Market Research, в глобальном масштабе было отгружено около 233 млн TWS-наушников. Рост по отношению к 2019-му составил внушительные 78 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: xiaomi, наушники, беспроводные наушники, tws
xiaomi, наушники, беспроводные наушники, tws
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