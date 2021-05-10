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Samsung представит новые гибкие смартфоны в августе

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, представит новые флагманские смартфоны в конце лета, в августе. Речь идёт об аппаратах Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Последние два устройства будут оснащены гибким дисплеем, складывающимся внутрь корпуса. Обычно к концу лета Samsung анонсировала устройства Galaxy Note.

Концепт-рендеры LetsGoDigital

Концепт-рендеры LetsGoDigital

Модель Galaxy Z Fold 3, по слухам, получит поддержку пера S Pen. Ожидается, что этот аппарат станет первым в мире смартфоном с гибким дисплеем, оборудованным подэкранной камерой. Устройство будет оснащено тройной основной камерой.

Вторая новинка с гибкой конструкцией, Galaxy Z Flip 3, сможет похвастаться увеличенным по сравнению с моделью предыдущего поколения наружным экраном. Этот аппарат будет наделён двойной основной камерой с парой 12-мегапиксельных сенсоров. Упомянута внутренняя камера на основе 10-мегапиксельного датчика.

Что касается смартфона Galaxy S21 FE, то он, по слухам, будет оборудован 6,4-дюймовым экраном с небольшим отверстием для фронтальной камеры и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления панели якобы составит 120 Гц, разрешение — Full HD+. В тыльной части корпуса расположится тройная камера. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, смартфон, гибкий дисплей, galaxy
samsung, смартфон, гибкий дисплей, galaxy
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