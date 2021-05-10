DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и не только: в Steam стартовала весенняя распродажа игр Bethesda со скидками до 75 %

В сервисе цифровой дистрибуции Steam без предупреждения началась весенняя распродажа. Но не общая, а посвящённая исключительно играм за авторством студий Bethesda Softworks.
В рамках акции пользователи смогут сэкономить на творениях id Software (серии DOOM и RAGE), Bethesda Game Studios (серии Fallout и The Elder Scrolls), Arkane Studios (серия Dishonored) и MachineGames (серия Wolfenstein).
Примечательно, что игры франшизы The Evil Within остались за бортом распродажи несмотря на то, что студия-разработчик — японская Tango Gameworks — входит в состав американского издательства.
Процент скидки на акционные товары в весенней распродаже Bethesda Softworks один почти на все продукты — 50 %. В случае игр Wolfenstein и DOOM Eternal выгода достигает 67 %, а на RAGE 2 предлагают сэкономить 75 %.
Неполный список предложений весенней распродажи Bethesda Softworks в Steam выглядит так:
- Dishonored: Death of the Outsider — 429 рублей (−50 %);
- Dishonored 2 — 574 рубля (−50 %);
- Полное издание Dishonored — 324 рубля (−50 %);
- DOOM Eternal — 659 рублей (−67 %);
- DOOM (2016) — 399 рублей (−50 %);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 699 рублей (−50 %);
- Полное издание Fallout 4 — 999 рублей (−50 %);
- Полное издание Fallout: New Vegas — 214 рублей (−50 %);
- Полное издание Fallout 3 — 249 рублей (−50 %);
- Prey — 499 рублей (−50 %);
- RAGE 2 — 499 рублей (−75 %);
- Wolfenstein II: The New Colossus — 519 рублей (−60 %);
- Wolfenstein: The New Order — 259 рублей (−60 %).
Весенняя распродажа Bethesda Softworks в Steam продлится до 16 мая текущего года. В настоящее время в сервисе также проводятся акции, посвящённые играм Devolver Digital и Bandai Namco Entertainment.
Согласно недавним утечкам, традиционная летняя распродажа Steam образца текущего года начнётся 24 июня и продлится ровно две недели — до 8 июля, а с 27 по 31 мая в магазине пройдёт распродажа игр с открытым миром.
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