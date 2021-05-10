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DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и не только: в Steam стартовала весенняя распродажа игр Bethesda со скидками до 75 %

В сервисе цифровой дистрибуции Steam без предупреждения началась весенняя распродажа. Но не общая, а посвящённая исключительно играм за авторством студий Bethesda Softworks.

В рамках акции пользователи смогут сэкономить на творениях id Software (серии DOOM и RAGE), Bethesda Game Studios (серии Fallout и The Elder Scrolls), Arkane Studios (серия Dishonored) и MachineGames (серия Wolfenstein).

Примечательно, что игры франшизы The Evil Within остались за бортом распродажи несмотря на то, что студия-разработчик — японская Tango Gameworks — входит в состав американского издательства.

Процент скидки на акционные товары в весенней распродаже Bethesda Softworks один почти на все продукты — 50 %. В случае игр Wolfenstein и DOOM Eternal выгода достигает 67 %, а на RAGE 2 предлагают сэкономить 75 %.

Неполный список предложений весенней распродажи Bethesda Softworks в Steam выглядит так:

Весенняя распродажа Bethesda Softworks в Steam продлится до 16 мая текущего года. В настоящее время в сервисе также проводятся акции, посвящённые играм Devolver Digital и Bandai Namco Entertainment.

Согласно недавним утечкам, традиционная летняя распродажа Steam образца текущего года начнётся 24 июня и продлится ровно две недели — до 8 июля, а с 27 по 31 мая в магазине пройдёт распродажа игр с открытым миром.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Анонс,
Теги: bethesda softworks, распродажа, steam, valve
bethesda softworks, распродажа, steam, valve
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