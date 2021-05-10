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Microsoft устранила все известные проблемы, которые мешали обновлению Windows 10

Компания Microsoft сумела решить все известные проблемы, из-за которых некоторые пользователи операционной системы Windows 10 не могли установить актуальные обновления. Это означает, что в ближайшее время абсолютно всем пользователям программной платформы станут доступны обновления до Windows 10 версий 2004 и 20H2.

Последние известные проблемы с установкой обновлений Windows 10 затрагивали компьютеры, на которых используются аудиодрайверы Conexant ISST с устройствами от Conexant и Synaptics. В процессе установки Windows 10 May 2020 Update (2004) или Windows 10 October 2020 Update (20H2) на проблемное устройство происходит сбой, после чего ОС откатывается к предыдущему состоянию, и все внесённые изменения отменяются.

О проблеме стало известно в мае прошлого года, вскоре после того, как Microsoft начала массовое распространение Windows 10 (2004). Стоит отметить, что в декабре прошлого года разработчики устранили ещё две ошибки, связанные с драйверами Conexant, которые в некоторых случаях приводили к появлению синих экранов смерти (BSOD).

Теперь же Microsoft сняла последние ограничения, и все пользователи смогут обновиться до актуальных версий ОС. Согласно имеющимся данным, актуальные обновления будут доступны на всех совместимых устройствах через «Центр обновлений Windows». Отмечается, что может пройти до 48 часов, прежде обновления станут доступны для загрузки. При необходимости обновить платформу можно с помощью утилиты Media Creation Tool или посредством использования групповых политик.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, обновления
windows 10, microsoft, обновления
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