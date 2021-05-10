Еженедельный чарт Steam: Resident Evil Village возвышается над всеми, Hood: Outlaws & Legends — вторая

Ресурс SteamDB представил данные о продажах в Steam за последнюю неделю (3–9 мая). Больше всего выручки принесла Resident Evil Village, релиз которой состоялся 7 мая. На второй строчке расположился многопользовательский экшен Hood: Outlaws & Legends, в который пока могут играть только те, кто оформил предзаказ.

Resident Evil Village дебютировала в чарте на прошлой неделе (по выручке от предзаказов) — тогда ей досталось восьмое место. Теперь она представлена в топ-10 сразу на трёх позициях: она также захватила шестую и седьмую в составе сборника Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle. Он попал в чарт в двух вариантах, поскольку какое-то количество копий было продано до выхода новой игры (Valve отделяет предзаказы от релизных версий).

В день премьеры Resident Evil Village обновила рекорд серии по количеству одновременных игроков — 101 726 пользователей. Вчера был достигнут новый максимум — 106 631. Хоррор получил преимущественно высокие оценки прессы (Metacritic — 82–85/100). Рейтинг в магазине Valve — 94 % (общее количество отзывов превышает 12 тысяч). С рецензией 3DNews можно ознакомиться здесь. Игра также вышла на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Занявшая второе место Hood: Outlaws & Legends от Sumo Digital (авторы Sackboy: A Big Adventure и Crackdown 3) и Focus Home Interactive пока доступна только ранним покупателям. Оформивших предзаказ пустили в игру 7 мая, а официально она стартует сегодня вечером не только на ПК, но и на двух поколениях PlayStation и Xbox. Издатель ещё не снял запрет на публикацию рецензий.

Тройку лучших замыкает PlayerUnknown's Battlegrounds, недавно вернувшаяся в лидеры благодаря скидке и тестированию нового режима «Королевская битва с возрождениями» (Respawn Royale). Кооперативное приключение It Takes Two опустилось на одну строчку (теперь оно на четвёртой). В апреле студия Hazelight сообщила о миллионе проданных копий игры. Комплект с VR-шлемом Valve Index также потерял одну позицию, сместившись на пятую.

На восьмом месте оказалось новое дополнение к шутеру Arma 3 — S.O.G. Prairie Fire. DLC было создано студией Savage Game Design в рамках программы Creator DLC, позволяющей сторонним разработчикам выпускать контент для игры Bohemia Interactive. S.O.G. Prairie Fire содержит кооперативную кампанию с локациями во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, однопользовательские и мультиплеерные сценарии, десятки видов оружия и транспорта. Большинство покупателей довольны дополнением (рейтинг — 81 %, количество обзоров — более 700).

На девятой строчке — ещё не вышедший сборник Mass Effect Legendary Edition. Обновлённая трилогия станет доступна 14 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One (в Steam — 15 мая). Закрывает десятку ролевой экшен Nier: Automata.

Полный топ-10: