Фото дня: фиолетовый туман в созвездии Кормы

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) представила великолепный снимок образования с обозначением DG121 на просторах Вселенной. Запечатлённый объект представляет собой гигантское облако ионизованного водорода (область H II).

Структура на фотографии располагается в созвездии Кормы. Области H II формируются, когда молодые массивные звёзды испускают достаточно ультрафиолетового излучения, чтобы ионизовать окружающие их облака газа.

Запечатлённое образование напоминает дымку фиолетового цвета или причудливую туманную область. Вблизи центра кадра видна яркая звезда, получившая обозначение HD60068.

Изображение получено с фокальным редуктором и спектрографом низкого разрешения FORS 2, одним из приёмников Очень большого телескопа ESO. Эта система располагается в чилийской пустыне Атакама.

Добавим, что названный астрономический инструмент получил у учёных прозвище «швейцарского армейского ножа» за его способность исследовать множество различных космических объектов множеством разных способов.