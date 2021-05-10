Разработчиков Resident Evil Village обвинили в плагиате одного из монстров

Режиссёр фильма «Армия Франкенштейна» Ричард Раапхорст (Richard Raaphorst) на своей странице в профессиональной социальной сети LinkedIn обвинил разработчиков Resident Evil Village в плагиате. В тексте есть спойлеры.

Речь идёт об одном из монстров, дизайн которого, по мнению Раапхорста, Capcom позаимствовала и использовала в своём новом шутере с хоррор-элементами без разрешения.

«В 2013 году я срежиссировал свой ужастик “Армия Франкенштейна”. Это безумный монстр-фильм, наполненный моими дизайнами существ. Один из них был использован — абсолютно без спроса или указания авторства в новейшей Resident Evil», — заявил Раапхорст.

Схожесть образов заключается в использовании вместо головы персонажа трёхлопастного пропеллера. На первый взгляд два элемента действительно практически неотличимы друг от друга.

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Стоит отметить, что концепция монстра с объектом вместо головы достаточно распространена в хоррорах (например, пирамидоголовый из Silent Hill), и подобная схожесть вполне может быть объяснена простым совпадением.

Кроме того, разработчики Resident Evil традиционно черпают вдохновение из других форм развлечений. Среди ориентиров Resident Evil 7, к примеру, называют фильмы «Техасскую резню бензопилой», «Ведьму из Блэр», «Пилу» и так далее.

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Как выяснил журналист PC Gamer, на ПК игру можно запустить и без дискретной видеокарты.