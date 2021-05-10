3DNewsНовости SoftwareШутерМасштабное фанатское ответвление в серии...
Новости Software

Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом

Half-Life: Delta — масштабная модификация для первой Half-Life, которая по количеству контента тянет на статус полноценного ответвления. Автор под псевдонимом XF-Alien начал создавать её более пяти лет назад. А недавно он опубликовал новый геймплейный трейлер проекта и заявил, что планирует выпустить его в июне или июле текущего года.

В свежем ролике показано исследование локаций на территории научного комплекса «Чёрная Меза» и сражения с врагами. Главный герой применяет револьвер, дробовик и автоматическую винтовку M-16 для уничтожения противников. Фирменная монтировка, ставшая символом Half-Life, тоже присутствует в модификации — с её помощью протагонист разбивает предметы окружения, в которых спрятаны ресурсы.

Сюжет в Half-Life: Delta рассказывает о Нике Фарелле — техническом инженере из «Штаба дельта», отдела на территории «Чёрной Мезы». В его обязанности входило обслуживание генераторов, но после инцидента, показанного в первой части серии, главному герою пришлось взяться за оружие и попытаться выжить в окружающем хаосе.

Повествование в модификации разбито на четыре главы. Также Half-Life: Delta сможет похвастаться новым оружием, созданными с нуля моделями, оригинальным звуковым сопровождением и так далее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hades забрала пять наград D.I.C.E. Awards, в том числе «Игру года»
Психологический хоррор In Sound Mind получил дату релиза
Видео: энтузиаст показал прогресс в адаптации Half-Life: Alyx под обычное управление на ПК без VR
Valve боялась реакции игроков на анонс Half-Life: Alyx: «Что люди подумают, когда увидят её?»
Return to Rapture — фанатский мод на базе Half-Life: Alyx, объединивший миры BioShock и Half-Life
Первая глава неофициального ремейка Half-Life: Blue Shift от российских энтузиастов выйдет уже завтра
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: half-life, valve, шутер, моды
half-life, valve, шутер, моды
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 157
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 135
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 123
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Xiaomi придумала смартфон с подэкранной камерой, вращающейся внутри корпуса
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС
Apple намекнула на сговор Microsoft с Epic и поставила под сомнение показания о продаже Xbox в минус
Разработчиков Resident Evil Village обвинили в плагиате одного из монстров 2 мин.
Видео: сравнение стандартной версии Metro Exodus и Enhanced Edition на RTX 3080 в 4К 6 мин.
Еженедельный чарт Steam: Resident Evil Village возвышается над всеми, Hood: Outlaws & Legends — вторая 19 мин.
DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и не только: в Steam стартовала весенняя распродажа игр Bethesda со скидками до 75 % 34 мин.
Microsoft устранила все известные проблемы, которые мешали обновлению Windows 10 60 мин.
Работоспособность Resident Evil Village проверили на ПК без дискретной видеокарты — играть можно 2 ч.
Студия поддержки Fallout 76 взялась за неанонсированную игру 3 ч.
У Sega не оказалось планов по выпуску Lost Judgment на ПК 3 ч.
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни 3 ч.
ПК-версия Days Gone не получит поддержку DLSS — по крайней мере, на запуске 3 ч.
Samsung представит новые гибкие смартфоны в августе 24 мин.
Xiaomi готовит полностью беспроводные наушники с шумоподавлением 30 мин.
Грядущий смартфон OPPO Reno 6 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1200 2 ч.
EK выпустила водоблок для видеокарт EVGA XC3 RTX 3070 4 ч.
Sony считает, что спрос на PlayStation 5 будет высоким независимо от эпидемиологической ситуации 4 ч.
Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая 5 ч.
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H 16 ч.
Маячок Apple AirTag впервые взломали — на это потребовалось менее 10 дней 17 ч.
Китайский автопроизводитель Nio делает ставку на замену батарей в своих электромобилях 19 ч.
Lightmatter привлекла $80 млн. для вывода на рынок фотонного ИИ-процессора 22 ч.