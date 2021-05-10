Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом

Half-Life: Delta — масштабная модификация для первой Half-Life, которая по количеству контента тянет на статус полноценного ответвления. Автор под псевдонимом XF-Alien начал создавать её более пяти лет назад. А недавно он опубликовал новый геймплейный трейлер проекта и заявил, что планирует выпустить его в июне или июле текущего года.

В свежем ролике показано исследование локаций на территории научного комплекса «Чёрная Меза» и сражения с врагами. Главный герой применяет револьвер, дробовик и автоматическую винтовку M-16 для уничтожения противников. Фирменная монтировка, ставшая символом Half-Life, тоже присутствует в модификации — с её помощью протагонист разбивает предметы окружения, в которых спрятаны ресурсы.

Сюжет в Half-Life: Delta рассказывает о Нике Фарелле — техническом инженере из «Штаба дельта», отдела на территории «Чёрной Мезы». В его обязанности входило обслуживание генераторов, но после инцидента, показанного в первой части серии, главному герою пришлось взяться за оружие и попытаться выжить в окружающем хаосе.

Повествование в модификации разбито на четыре главы. Также Half-Life: Delta сможет похвастаться новым оружием, созданными с нуля моделями, оригинальным звуковым сопровождением и так далее.