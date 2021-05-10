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Продажи потребительских процессоров AMD Ryzen в 1 квартале 2021 года упали, зато серверных EPYC — взлетели как никогда

Аналитики из Mercury Research опубликовали отчёт по итогам собственного исследования процессорного рынка в первом квартале 2021 года. Их данные говорят, что AMD демонстрировала самый высокий рост доли в сегменте серверных процессоров за квартал с 2006 года, за счёт чего удалось существенно увеличить объём выручки. Тем не менее, успехи в серверном сегменте сопровождаются невыразительными показателями продаж процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков.

Аналитики отметили, что некоторый спад в мобильном и десктопном направлениях не является существенной проблемой для AMD, поскольку компания нарастила продажи более дорогих чипов, которые приносят больше прибыли. «Хотя мы не часто обсуждаем средние отпускные цены, мы отмечаем, что в этом квартале наблюдались сильные колебания цен на продукцию AMD. Компания поставила меньше чипов низкого уровня, увеличив объём продукции высокого класса, а также поставила значительно больше серверных чипов, за счёт чего средняя отпускная цена компании существенно выросла», — заявил аналитик Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron).

Отчёт аналитиков показывает, что AMD пострадала сильнее от сокрушительного сочетания дефицита предложения и огромного спроса, чем Intel. В пользу этого говорит то, что в последнем квартале AMD потеряла долю в сегменте процессоров для ноутбуков впервые за три года. Отмечается, что AMD сумела остановить падение в настольном сегменте и по итогам квартала доля компании составила 19,3 %, что аналогично показателю за предыдущий трёхмесячный отрезок.

В сегменте мобильных чипов Intel и AMD установили рекорды по объёму отгрузок и квартальной выручке. AMD не смогла остановить спад в производстве чипов для ноутбуков, но переход на производство более дорогих моделей позволил избежать более серьёзных последствий. В отчётном периоде доля AMD в мобильном сегменте снизилась на 1 процентный пункт и составила 18 %.

Intel уступила AMD значительную долю на серверном рынке. В отчётном периоде зафиксирован самый высокий прирост доли AMD в серверном сегменте с 2006 года. Доля AMD в первом квартале выросла на 1,8 процентных пункта и составила 8,9 %.

Отметим, что по итогам квартала общая доля AMD на рынке процессоров x86 снизилась на 1 процентный пункт и составила 20,7 %. Несмотря на это, по сравнению с первым кварталом прошлого года доля компании выросла на 5,9 %. AMD продолжает бороться с вызванным пандемией дефицитом, снижая негативное воздействие за счёт приоритетного производства чипов высокого класса. В это же время Intel использует масштабы своего производства для насыщения продукцией нижнего ценового сегмента рынка и увеличения своей доли.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: amd, intel, процессоры, статистика
amd, intel, процессоры, статистика
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