Sony скоро выпустит контроллер для PlayStation 5 в двух новых раскрасках

PlayStation 5 поставляется в комплекте с контроллером DualSense, который обладает чёрно-белой раскраской с вкраплениями синего. Такие цвета сочетаются с дизайном консоли. На текущий момент купить геймпад с другим внешним видом нельзя, однако скоро это изменится. Испанский сайт Area Jugones со ссылкой на собственные источники заявил, что Sony скоро выпустит DualSense в двух новых раскрасках.

Первый вариант контроллера будет красно-чёрным, а второй — чёрно-серым. К сожалению, репортёрам не удалось добыть фотографий грядущих версий геймпада. В качестве ориентира журналисты Area Jugones указали опубликованное ниже изображение от художника под псевдонимом Snoreyn.

Стоит отметить, что аудитория давно просила Sony о выпуске PlayStation 5 и DualSense с другим дизайном. Ещё до запуска консоли в Сети появились слухи о готовящейся красно-чёрной версии устройства. Она вызвала крайне положительный отклик у пользователей.

Ранее сайт Area Jugones уже сливал правдивую информацию, связанную с Sony. Ресурс правильно указал бесплатные игры из майской подборки для подписчиков PlayStation Plus. Видимо, у него есть источники в стане японской компании.