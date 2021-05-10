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Сборник Mass Effect Legendary Edition создавался с оглядкой на пользовательские модификации к оригинальным играм

Руководитель разработки Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс (Mac Walters) и режиссёр окружения Кевин Мик (Kevin Meek) в интервью PC Gamer рассказали, на что ориентировалась команда при создании сборника.

Напомним, Mass Effect Legendary Edition включает улучшенные версии трёх первых частей серии со всеми дополнениями (кроме одного) и без многопользовательского режима.

По словам Уолтерса, точкой отсчёта для BioWare стали пользовательские модификации: «Честно говоря, поначалу мы смотрели на них и говорили себе: “Так, хорошо, это наша минимальная планка [качества], и отсюда надо идти в лучшую сторону”».

Мик добавил, что в BioWare поначалу скептически относились к улучшению графики с помощью искусственного интеллекта, но моды из цикла A Lot of Texture (для всех трёх оригинальных игр) переубедили коллектив.

«Мы работаем с несжатыми исходниками, текстурами в полном разрешении. У [моддеров] же в распоряжении были спрессованные и сжатые данные, которые нужно уместить на диск и затем увеличивать», — объяснил Мик.

Добавлять вырезанные из Mass Effect 2 однополые отношения в Legendary Edition разработчики не будут

Добавлять вырезанные из Mass Effect 2 однополые отношения в Legendary Edition разработчики не будут

Вдобавок к способам улучшения внешнего вида разработчики узнали от моддеров и об интересе игроков к дополнительным опциям индивидуализации персонажа: так, в Legendary Edition появится ещё больше альтернативных причёсок и обликов.

Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу 14 мая текущего года для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. В том же интервью PC Gamer разработчики поведали об опции отключения улучшенного управления «Мако».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
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