Британская почта запустила постоянную доставку грузов беспилотниками

Британская Королевская почта намерена впервые использовать автономные беспилотники для доставки грузов на острова Силли, расположенный западнее Англии. В первую очередь планируется таким образом доставлять тесты на коронавирус и средства защиты от COVID-19 для врачей, а также обычные посылки. Они будут доставляться на специальные площадки вне зоны прямой видимости операторов.

Всего будет использовано два дрона, более крупный и более компактный. Большая модель произведена британской Windracers Limited и оснащена двумя двигателями. Она разрабатывалась с учётом эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях и способна нести до 100 кг полезной нагрузки. Помимо тестов на COVID-19 и средств индивидуальной защиты, планируется отправлять и посылки онлайн-магазинов. Она будет доставлять грузы с «большой земли» до местного аэропорта Сент-Мери. Затем более компактный дрон с возможностью вертикальных взлёта и посадки будет доставлять посылки по островам конечным получателям.

В течение месяца тестовые полёты дронов доставки финансировались британским правительством. В проекте участвовали Саутгемптонский университет и несколько производителей беспилотников. В дальнейшем Королевская почта намерена рассмотреть использование аналогичных технологий по всей сети доставок для охвата отдалённых уголков страны.

Эми Ричардс (Emmy Richards), почтальон с островов Силли сказала: «На островах есть действительно труднодоступные участки, и такой способ доставки — потрясающее решение для того, чтобы помочь нам добраться до них».

Первую посылку с помощью беспилотника Королевская почта доставила ещё в прошлом декабре на маяк, расположенный на острове Малл у побережья Шотландии. Почтовая служба намерена начать консультации с местными жителями о целесообразности доставки почты подобным способом.