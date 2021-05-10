Apple сможет сохранить долю в 40 % на рынке беспроводных наушников по итогам года

Рынок полностью беспроводных наушников (TWS) динамично развивается, у Apple появляется достаточно новых конкурентов, поэтому некоторые источники ожидают, что доля компании в этом году сократится. Эксперты DigiTimes Research считают, что Apple в этом году удастся сохранить рыночные позиции на уровне выше 40 %.

Ёмкость рынка TWS-наушников, по данным источника, при этом вырастет на 40,5 % до 259 млн штук. С другой стороны, доля Apple перестанет увеличиваться, поэтому факт усиления конкуренции в сегменте оспаривать не приходится. Компания Realme, например, уже предлагает беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления за $50, что в пять раз меньше цены сопоставимых по характеристикам AirPods Pro на момент их дебюта в 2019 году.

Специалисты Counterpoint Research на перспективы рынка TWS-наушников в этом году смотрят несколько иначе. Общая ёмкость рынка увеличится на 33 % с 233 до 310 млн штук, по их мнению, а Apple уже сейчас довольствуется только 31 % рынка с перспективой снижения доли до 27 % по итогам года.

С точки зрения технического прогресса беспроводные наушники нуждаются в дальнейшем снижении энергопотребления и миниатюризации. В последнем случае помогут новые методы компоновки электронных элементов, в первом случае можно рассчитывать на расширение применения интерфейса Bluetooth LE. Улучшить качество звука поможет кодек LC3.