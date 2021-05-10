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Наследник империи Samsung может получить помилование и вскоре выйдет из тюрьмы

Вице-президент Samsung Electronics и фактический руководитель Samsung Group Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) был приговорён в январе этого года к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве. В этот раз Ли решил не обжаловать приговор, а это означает, что ему придётся отбывать срок. Однако в Южной Корее всё чаще звучат просьбы о помиловании главы Samsung и, похоже, президент Южной Кореи не против вынесения такого решения.

Yonhap

Yonhap

Как сообщает ресурс SamMobile.com, пять основных лоббистских групп направили петицию в Чонхвадэ, официальную президентскую резиденцию, с просьбой о помиловании Ли Чжэ Ёна. В петиции утверждается, что Samsung требует сильного руководства, и если компания и страна действительно хотят преодолеть проблемы, связанные с пандемией, его необходимо помиловать.

Лидеры корейского бизнеса считают, что без сильного руководства компания Samsung и, следовательно, Южная Корея могут утратить лидерство на мировом рынке полупроводников. Даже религиозные лидеры начали призывать президента помиловать Ли Чжэ Ёна.

Президент страны Мун Джэин (Moon Jae-in) заявил на встрече с журналистами, что будет принимать решение о помиловании с учётом мнения народа. Похоже, что решение будет принято в пользу Ли Чжэ Ёна, так как к призыву о его помиловании присоединились депутаты от оппозиции и правительства. Остальные лидеры бизнеса и даже гражданские активисты тоже поддержали эту просьбу.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий,
Теги: samsung, приговор
samsung, приговор
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